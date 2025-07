Officiellt: Martí Cifuentes ny tränare för Leicester City

Den tidigare Hammarby-tränaren Martí Cifuentes har tackat för sig i Queens Park Rangers.

Nu har han gjort klart med en ny klubb.

Under tisdagen står det klart att spanjoren har skrivit på för Leicester City.

Efter att ha lämnat Queens Park Rangers tidigare i sommar har Martí Cifuentes tagit sig an ett nytt tränarjobb.

Förra veckan sades Cifuentes ha tackat ja till ett tvåårskontrakt med Leicester City, med möjlighet till förlängning över ytterligare en säsong.

Idag, tisdag, står det klart att spanjoren har skrivit på ett treårskontrakt med ”rävarna” och att han kommer ta med sig Xavi Calm som assisterande tränare.

– Det är en stor ära att bli huvudtränare för Leicester City. Det är en fantastisk klubb med en stolt historia och det är ett privilegium att bli tillfrågad om att hjälpa till att skriva nästa kapitel. Jag ser mycket fram emot att få lära känna spelarna, supportrarna och staden under de kommande veckorna och månaderna. Jag kan se att det finns passion här, och jag är exalterad över att få påbörja denna resa tillsammans, säger Cifuentes till sin nya klubb.

Leicester, som nyligen degraderades till Championship, stod utan tränare efter att Ruud van Nistelrooy lämnat i juni. Den tidigare Manchester United-legendaren tog över Leicester efter Steve Cooper, men lyckades inte hålla laget kvar i högsta serien.

Welcoming Martí Cifuentes as our new Manager 🦊

— Leicester City (@LCFC) July 15, 2025