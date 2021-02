Svängde och valde Norrköping - nu kan Mjällby ta det vidare rättsligt

Mjällby AIF går miste om Viktor Agardius - igår stod det klart att den 31-årige försvararen valt IFK Norrköping. Det efter att han enligt Mjällby tackat ja till en förlängning.

På söndagskvällen ska det rent av ha spelats in en presentationsvideo för att meddela förlängningen, och ett kontrakt skulle skrivas på igår.

Men så blir det inte, till Mjällbys förtret. Sportchefen Hasse Larsson var fly förbannad när FD pratade med honom igår:

– Vi var överens med honom igår (läs förrgår), spelade in video och skulle skriva på klockan 10 idag. Han var glad för det och allt. Han ringde klockan 22 i går kväll och sade att han har skrivit på för Norrköping. Jag vet inte hur man kan göra det när man har ett muntligt avtal med oss. Vi får se var det landar, sade Larsson till FotbollDirekt.se.

– Han tyckte att han inte kunde missa en sådan här chans. Skriva på för en sådan storklubb som Norrköping. Det får väl kanske vara så, men sättet man gör det på är under all jävla kritik. När man en gång sagt ja, och bara vända på det sättet, då finns det ingen tillit alls längre.

Vi får se var det landar säger du, planerar ni att ta det vidare?

– Jag vet inte, det är många som varit inblandade i det här, i hans klartecken för att spela i Mjällby. Jag vet inte var det tar vägen, jag lämnar det till styrelsen. Det är väldigt märkligt i alla fall. Det finns ingen etik eller moral längre. Jag vet inte om Norrköping vet om att de ska kontraktera en spelare som egentligen har ett muntligt avtal med Mjällby.

Mjällbys styrelse har diskuterat frågan, och det är fortfarande inte bestämt vad man tänker göra. FotbollDirekt pratar med ordföranden Magnus Emeus idag:

– Vi har inte resonerat mer än att igår var det en väldigt stor besvikelse när vi har klart med en spelare och är överens, och när den spelaren sedan vill hoppa av det... då är det klart att det finns en besvikelse och en frustration. Personer reagerar på olika sätt. Vi har väl sagt att vi sitter lugnt i båten, vi har pratat med Viktor, både jag, Hasse och Christian (Järdler, tränare), säger Emeus till FotbollDirekt.se.

– Vi har bara sagt att vi får utvärdera i klubben hur vi gör. Vi har sagt nej till ett antal mittbackar för att vi var överens med Viktor. Då kretsar det kring lite mer än bara Viktor. Då måste vi titta på "okej, vad innebär för oss om vi ska ersätta här"? Och det är så vi sade, att vi parkerade frågan. Sedan hade vi som ni vet fullt upp igår med att sajna ytterligare spelare. Det viktiga var att vi fokuserade på det, så får vi se var det här med Viktor landar.

Mjällbyordföranden är bestämd om att man har på fötterna juridiskt - det här skulle man absolut kunna ta vidare. Ett muntligt avtal väger lika tungt som ett skriftligt:

– Så är det, avtalsrätten tar överhuvudtaget inte upp om det är skriftliga eller muntliga avtal. Ett avtal är ett avtal. Sedan är det alltid så: Om det är muntliga avtal, då är det alltid bevisbördeproblematiken, om man skulle strida om det. Därför säger man, "se till att ha skriftliga avtal". Så är det ju, det behöver man inte tycka om utan så är det.

– Sedan har vi ingen ambition om att starta krig. Men det är bara att, någonstans kan man fråga sig om man ska pröva sådana saker för att få branschen att kunna förbättra sig och agera annorlunda. Det är så jag tänker. Att försöka utveckla fotbollen i rätt riktning, så man inte ska kunna göra hur man vill och när man vill. Det är mer det. Sedan är det inga hard feelings, jag gillar Viktor väldigt mycket och han fick en chans här. Men samtidigt, han hade ju lovat oss.

Mjällby har tagit in tre spelare på tre dagar; Daan Klinkenberg, Enoch Kofi Adu och i dag presenterades Josip Filipovic. Och det har gjort att man fått lägga frågan om Agardius åt sidan en stund.

– Nu får vi fundera, det är nästa uppgift för oss. Nu har vi fått in Daan Klinkenberg så nu har vi tre etablerade mittbackar i truppen. Vi vill ha fyra, så vi ska ha en till. Och det är ingen hemlighet: Sedan domaren blåste av i december så har dörren stått öppen för både Viktor och Jesper Löfgren att sajna. Vi har förstått att de har velat avvakta för inom citationstecken "bättre" transfers, om det är utomlands eller större klubbar här i Sverige. Även om det var få som var större än vi var i fjol, jag brukar skoja om det, vi var femma. Men det är klart, andra klubbar som låg efter oss är mycket större klubbar. Men det drog ut på tiden och det blev ingenting i något av fallen. Vi kunde inte vänta så vi var tvungna att agera, då tog vi in Daan.

Nu är Agardius ute ur bilden, men Jesper Löfgren är fortsatt aktuell säger Emeus:

– Vi får se, vi har inte stängt dörren för Jesper Löfgren heller, absolut inte. Vi har velat ha honom från början. Men samtidigt, om man väntar och väntar och väntar så kan man inte förvänta sig att dörren står öppen, inte på vid gavel hela tiden i alla fall.

– Vi har rätt tydliga principer när vi värvar spelare; Man måste brinna för, och vilja spela i Mjällby. Och se det antingen som ett steg i karriären, eller den familjära känslan, att det är en jäkligt fin fotbollsklubb att tillhöra. Vi försöker spela med andra saker, har inte de högsta lönerna men erbjuder andra saker som är attraktiva.

– Men i detta fallet hade vi tålamod, även om vi visste att Viktor och Jesper gärna hellre ville spela någon annanstans. Vi hade förståelse för det, de har gjort stora insatser för Mjällby. Vi agerade lite annorlunda där, än vi hade gjort mot en helt ny spelare. Alltså, vi hade aldrig någonsin övervägt den typen av spelare, som hellre vill spela någon annanstans. Vi hade så mycket större förståelse för de två, som ändå var våra spelare. Och Jesper som till exempel varit här i tre fantastiska säsonger, att han vill göra något annat. Men sedan drog det ut på sidan, och det gick inte, han är dessutom Branns spelare också så det fanns den komplexiteten i hans fall också. Viktor var free agent. Men nu är vi där vi är, vi får se var det landar.

Är det här kring Agardius något ni tar beslut om i det närmaste veckan hur ni tänker göra, hur lång tid kan ni vänta med beslut?

– Ja, vi kan inte hålla på med detta längre än så. Vi måste bestämma hur vi ska göra. Livet går vidare, så det är bara hur vi tar det här vidare.

