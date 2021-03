IFK Norrköping hade redan en offensiv som var en av allsvenskans mest fruktade. Det ser inte ut att ha förändrats i år med Rikard Norling.

Här berättar Jonathan Levi i en lång intervju om Norling kontra Jens Gustafsson, att återse sin tidigare Rosenborg-kompis Samuel Adegbenro och att möta Simon Thern i IFK Göteborg:

– Jag sade till Simon förra året, "du är den värsta vinnaren och du är den värsta förloraren". Det ska bli så kul att möta honom, säger Levi.

Det var dagen innan julafton som IFK Norrköping gick ut med att Rikard Norling tar över efter Jens Gustafsson.

Nu har drygt två månader gått med ny regim i Norrköping där sju nya namn kommit in i ledarstaben utöver Norling.

Jonathan Levi hade en personlig relation med Jens Gustafsson, och han kan nu med lite tid tillsammans med Rikard Norling göra en jämförelse mellan de båda:

– De är väldigt olika när det kommer till deras ledarskap. Jens är den sociala, som gärna sitter i omklädningsrummet och snackar, gärna tar in dig bara för att prata om andra grejer än. fotboll. Nu pratar jag främst för min egen del, för jag vet inte var de andra står. Men jag kan tänka mig att de säger likadant. Man kunde prata med honom om lite andra grejer, hur det är hemma och lite sånt. Jag och Jens hade en väldigt bra privat relation, säger Levi till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Medan Rikard är mer den här... han vill vara chef. Han är inte den som sitter och skojar, och han är inte den som kommer in i omklädningsrummet, om det inte är någonting han vill säga inför laget, eller om han vill kalla in någon och prata med. Pratar han med någon där, då är det enbart fotbollsrelaterat.



– Så det är väldigt olika där, och det är det som är så spännande, att man kan ha en ledarstil på helt olika sätt. Sedan så är han väldigt, väldigt ambitiös Rikard. Det är väldigt coolt att se. Han är där tidig morgon, går hem sen kväll. Det är väldigt detaljrikt. Man gnuggar mycket, han lämnar inget åt slumpen. Vi går igenom allt. Han kommer in med en väldigt stor ambition, han får med oss allihopa, alla drar åt samma håll. Vi är här för att verkligen göra det så bra vi bara kan.

Norling och de nya namnen i ledarstaben har fått fart på spelarna i Norrköping säger Levi:

– Man märker att det är ett helt annat flow nu. Vi har en ny ledarstab också, det är inte bara Rikard utan de är väldigt många nya, de kommer in hungriga och väldigt ambitiösa. Det smittar av sig på oss spelare. Och man märker det, om man inte var det förra året så är folk mer hungriga. Man ser folk som man inte såg gnistan på förra året, de har fått upp den nu igen. Det är väldigt kul. Hittills är jag väldigt imponerad. Av Rikard framför allt, men av hela ledarstaben han har fått in.

IFK Norrköping har sett sylvassa ut offensivt på försäsongen, med vapen som Levi, Sead Haksabanovic och nye Samuel Adegbenro. Då har fjolårets bäste målskytt Christoffer Nyman inte ens varit med i cupen hittills.

Men offensiv kraft saknades nu inte i fjol heller. Norrköping gjorde 60 mål och landade på ett målsnitt på två mål per match. Bara mästarna Malmö FF var bättre (64). Problemet var att bollarna rullade in i strid ström också i Norrköpings kasse - 46 stycken, bara fem lag släppte in fler mål. Levi konstaterar att man i år är i klass med fjolåret offensivt:

– Som du säger, vår allra bästa spelare och nästan bästa spelaren i hela allsvenskan har vi inte ens tillgänglig. Vi vet om att offensivt är vi väldigt skickliga, det vet vi som lag. Det är därför vi ska försöka få bollen till oss därframme. Sedan ska vi försöka skapa. Men samtidigt gör vi det som lag, vi är väldigt beroende av våra medspelare vi där framme. Det är inte bara på grund av oss.

– Det var lite det som var svagheten förra året: Att redan försvarsmässigt, även de försvarsspelarna är väldigt skickliga offensivt. Vi gjorde väldigt många mål, och släppte in väldigt många också. Men som du säger, rent offensivt kan man inte klaga på någonting.

Samuel Adegbenro känner du tidigare sedan din tid i Rosenborg. Vad tänkte du när det blev klart han skulle komma till er i Norrköping?

– Jag blev skitglad. Jag visste att han hade kvaliteter. Vår scout (Stig Torbjörnsen) är också norrman, har varit i Rosenborg länge. Jag blev besviken på honom, att han inte förvarnade mig att han skulle komma (skratt) Nej men jag och Stig har en väldigt bra relation. Jag blev väldigt glad när han tog hit Samuel, för jag känner både som person och spelare sedan tidigare. Grym människa, grym fotbollsspelare. Allt kan hända när han får bollen. Han och Sead, de är väldigt olika spelartyper men ändå väldigt snarlika i att allt kan hända när de får bollen. Jag vet att Samuel egentligen också vill spela på vänsterkanten, i alla fall vad han gjort tidigare. Jag ser honom som en vänsterytter med tanke på att jag spelat med honom.

– Han kommer tillföra mycket, och det ska bli väldigt spännande att se hur Rikard kommer formera laget sedan när alla är friska och krya. Perfekt för oss också, att få riktigt bra konkurrens därframme, så man inte sitter säkert. Det är så det ska vara, man ska kämpa sig in. Det kommer Samuel göra så att vi verkligen får känna nu. Och redan nu på försäsongen så har han gjort det riktigt fint. Det kommer bli riktigt bra med honom, det kan jag lova alla Norrköpingssupportrar.

Gruppfinal nu mot IFK Göteborg. Hur ser du på matchen, ni är i en bättre situation än Göteborg poängmässigt?

– Vi har gjort det vi skulle. Vi åkte på plumpen i fjol när vi vann första matchen och sedan skulle vi åka och möta ett division 1-lag (Tvååker) på bortaplan, torskade 2-1. Nu fick vi lära oss av det och vi gjorde en bra prestation mot Sandviken, gjorde det som krävdes. Så fick vi en bra möjlighet när de kryssade.

– De har löst det ändå Göteborg, med tanke på att de ändå låg under med 3-1 första matchen och vände den till vinst, och så nu (mot Sundsvall) får de ändå in en boll i slutminuten. Det visar på att vi får vara beredda i 90 minuter. De kommer inte ge upp även om det står 1-0, 2-0, 3-0... 10-0 till och med, då kommer de köra all in. Det kommer bli en väldigt rolig och spännande match, de är otroligt skickliga och de vann ju cupguld så sent som förra året. De kommer inte hit och ställer ut skorna, utan de kommer bjuda upp till dans. Vi ska vara beredda att möta den tangon i så fall, om det är det de vill dansa.

De måste vinna, det kan öppna upp ytor för er där framme...

– Ja mycket möjligt. Sedan är det alltid svårt i sådana lägen. Vi kan inte gå in och tänka att vi behöver kryss bara. Såklart, om uret står på 86 och det står 0-0, då är det klart vi ska vara lite smarta. Men vi kommer gå in för att vinna matchen först och främst, vi vill inte lämna något åt slumpen, att de helt plötsligt får en hörna eller en straffsituation. Och så helt plötsligt står vi där med tummen mitt i röven. Det behövs att vi går in hundra procent. Likt som de kommer göra. De kommer tro på att de har en chans. Då måste vi spela bra fotboll, hantera deras kraft de kommer in med.

Simon Thern debuterade för dem senast. Överraskad att han hamnade i Blåvitt?

– Ja det blev jag faktiskt. I alla fall om du hade frågat mig där i december när säsongen slutade, då hade jag blivit ännu mer förvånad. Sedan tog det lång tid, utlandsfönstret stängde, visst, det fanns några länder bara som fortfarande hade öppet men ändå. Sedan visste jag att han fick en ny dotter här... jag blev inte lika förvånad att han stannade i Sverige.

– Men det är skitkul att vi redan nu ska mötas. Det är en väldigt speciell människa, men han var en av dem som jag tyckte väldigt mycket om förra året. Vi satt nära varandra i omklädningsrummet, snackade väldigt mycket, hade interna grejer om folk vi hade spelat med eller kände, lite sådana grejer. Det ska bli skitkul att möta honom. Jag vet att han kommer bli jävligt sugen, vi får vara beredda på det.

När du säger att han är en väldigt speciell människa... vad tänker du främst på?

– Det vet ju alla om, så det är inget så... han är härlig, glad, snackar hela tiden. Han är ärlig 24 timmar om dygnet, och det är också därför han har en och annan rubrik, när det kommer till sociala medier och media överlag. Han är härlig, sedan är han speciell på planen. Grym fotbollsspelare.

– Jag sade till honom förra året, "du är den värsta vinnaren och du är den värsta förloraren". På träning... det är så roligt att möta honom. När han har vunnit så går han in i omklädningsrummet och då maler han som fan och snackar, och så vill man ge honom en lusing. Jag sade till honom och han bara garvade, "du är den värsta vinnaren och den värsta förloraren". När han förlorar så sparkar han på grejer och skriker. Nej, det är kul. Det vet han om också, jag har skämtat med honom om det. Det är därför det ska bli kul att möta honom också. Jag har inte mött honom allt för många gånger tidigare så det ska bli kul att göra det nu när man känner honom.

Du får se till att han visar sin värsta förlorar-sida då...

– Jag får ju hoppas det.





Matchrapporter: Anthony van der Hurk tvåmålsskytt för Helsingborg i segern mot Norrköping Mattias Bjärsmyr matchvinnare när IFK Göteborg vann mot Sirius Christoffer Nyman avgjorde när IFK Norrköping sänkte Hammarby