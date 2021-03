IFK Göteborg eller IFK Norrköping. Båda lagen har chans till avancemang inför kvällens cupmatch. Blåvitts lagkapten Robin Söder hoppas att laget fått viktiga tips från Simon Thern.

– Det är väl ingen hemlighet att Simon kan Norrköping. Så vi får hoppas att han kan dela med sig lite innan söndag, säger han.

Vilket är det starkaste IFK?

Det ska avgöras i kväll när Blåvitt tar emot Norrköping. Snacket under veckan har annars handlat mycket om stora namn som ryktas till klubben. Inte minst Marek Hamsik.

– Det är ju bara titta på hans karriär. Man vet ju inte riktigt vilken spelare han är idag, sett till vad han gjorde i Napoli. Men det hade väl varit bra för Blåvitt som klubb, absolut, säger Robin Söder.

– Som helhet känns det ganska positivt. Det var en bra första halvlek där vi borde gjort mål. Vi sitter ihop ganska bra offensivt och defensivt. I andra halvlek hade ett par små justeringar kunnat hjälpa oss lite grann, och vi släpper in ett olyckligt mål också vilket gör att de faller tillbaka och ställer upp med elva man. Så då blir det en annan historia. Over all tycker jag det känns bra, och jag tycker vi tar steg för varje match,



– Såklart är kvitteringen viktig. Nu känner vi att vi är med. Vi kan åka upp till Norrköping och vara helt avslappnade och bara gå ut och köra.



Söder är nöjd med sin försäsong.

– Jag tycker vi haft en bra plan. Vi har strukit något pass här och där för att optimera fram till matcherna. Och vi har stegrat upp minuterna i matcherna. Och i cupen har jag kunnat bygga på fysiken, så jag tycker planen funkat bra.



– Det ska funka bra (att spela 90 minuter) sen kommer det ju alltid små skavanker. Men jag tycker det känts bra de tre-fyra senaste veckorna.

Han anser att Roland Nilsson fått sätta en betydligt större prägel under dessa månader.

– Någonstans har det blivit ett fokus på försvarsspelet, både förra året och även i år. Vilket också varit naturligt för oss, för det är något vi behövt. Om man tittar på 2020 och de målen vi släppte in så har vi behövt analysera och korrigera. Det tar tid, men vi har haft en försäsong där vi kunnat träna och gå igenom saker. Man blir som en enhet, vilket är viktigt. Sen har vi fått in lite nya spelare, så man ska hitta relationer till de också, men där tycker jag Rolle funkat bra som ledare.

Såväl Marcus Berg som Oscar Wendt ryktas vara klara för IFK i sommar.

– Det är bra. Tittar man på de spelarna och var de spelat de senaste tio åren och hur de presterat. Mackan är grym i landslaget och Oscar har spelat i Bundesliga och Champions League. Alla bra spelarna är välkomna. Ingen skulle bli gladare än jag om de kom.



Just erfarenheten är något som Söder värdesätter i laget.

– Det är ju en stabilitet. Någon form av kravställande från spelare som varit med. När någon som Pontus säger vissa saker ger det lite mer tyngd.



– Det blir alltid att man försöker coacha. Det är viktigt att ha en dialog mellan varandra. Spelidé absolut, men relationer och vad man diskuterar mellan varandra är viktigt. Har jag något att säga som gör laget bättre eller mig bättre, så är det mitt ansvar att ta det med folk. Och det spelar ingen roll om det är med yngre spelare eller med Pontus och Bjärsa liksom.



Nu väntar gruppfinal.

– De har sin offensiva trea som är spetsig. De är duktiga och är ett bollskickligt lag. Sen får vi se lite grann. Det kommer bli en tuff match för oss, för att se var vi står kollektivt. Jag ser fram emot den matchen med spänning, tror det kommer bli en bra match och ett bra test för oss som lag.

Har Thern kommit med tips?

Söder hoppas att Blåvitt kommer slåss mycket högre upp i tabellen den här säsongen.

– Det är svårt att jämföra år till år. Någonstans ska vi bara ut och köra. Den mentaliteten fanns förra året, så det gäller att ta med även i år. Det är en match där vi måste vara disciplinerade på alla punkter. I cupen är det verkligen så att man måste ta vara på alla chanser man får, definitivt mot ett lag som Norrköping.



Förväntningar på Blåvitt 2021?

– Att vi ska vara med i alla matcher. Vi ska få igång ett bra presspel och vara ett lag som vill spela bollen framåt. Och förhoppningsvis vinna många matcher.



