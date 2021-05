Uppgifter till FD: Kan tänka sig ta över efter Kindlund i Hammarby

Henrik Kindlund lämnade hastigt Hammarby i början av mars. När Bajen hade slagit AIK i cupderbyt 7 mars så hade Kindlund redan lämnat in en skriftlig uppsägning, dagen efter derbyt så meddelade klubben nyheten.

I samma veva annonserades att ordföranden Richard von Yxkull skulle ta över som tillförordnad vd.

Det är nu snart två månader sedan. Richard von Yxkull har i en intervju med Fotboll Sthlm sagt att ett definitivt beslut ska tas i sommar. I och med att Henrik Kindlund sade upp sig på så kort varsel så räknas det som "extraordinära omständigheter", något som gör att att von Yxkull kan sitta som ordförande och vd under ett år.



Det betyder emellertid inte att han kommer sitta kvar som tf vd så lång tid.

Men enligt uppgifter till FotbollDirekt så är von Yxkull intresserad av att bli vd permanent.

Richard von Yxkull har varit ordförande i Hammarby sedan 2013 och han har suttit i styrelsen sedan 2010.

Han är föreslagen som ordförande i Hammarby i ytterligare ett år.

Men det var innan Kindlunds avhopp som valberedningens förslag om omval lades fram. Hammarbys årsmöte 2021 har ännu inte har ägt rum.

Det har blivit framflyttat pga pandemin.

När von Yxkull svarar FD så vill han varken bekräfta eller dementera uppgifterna om att han gärna stannar i vd-rollen:

– Det vi har sagt är att vi ska inte ha bråttom att hitta den nya lösningen. Vi ska ta det i lugn och ro lite senare i sommar. Så får vi diskutera vad vi behöver och vad vi vill och allt sådant där. Det finns inget bestämt på något sätt, säger han till FotbollDirekt.se.

Du vill inte här och nu avfärda att du kan tänka dig stanna kvar på vd-posten permanent?

– Som sagt, jag har inga kommentarer på det just nu. Just nu så utesluter vi ingenting, utan nu ska vi diskutera vad Hammarby vill och vad vi behöver, i lugn och ro. Jag har gjort mig tillgänglig för en period framåt, den tid som behövs helt enkelt. Så tar vi det därifrån.

Richard von Yxkull har tagit en paus från civila jobb, och han ser själv inte ser steget till vd-rollen i Hammarby som allt för långt.

– Ja det har jag förstås. Nu jobbar jag för Hammarby full tid. Jag har pausat mina andra åtaganden. Jag hade förmånen att kunna göra det.



– Dels så har jag erfarenhet av att vara vd och leda företag sedan tidigare. Men jag har också varit ordförande i Hammarby i åtta år, och suttit i styrelsen i tio år. Så det är klart att jag ligger nära verksamheten och organisationen. För min del så kanske startsträckan inte är lika lång som för någon annan. Eftersom jag har legat så nära verksamheten.

– Sedan kan jag inte svara på hur alla ordförande jobbar, men jag har varit ganska nära tidigare också, varit nära vår verksamhet.

Att Hammarby väntar till sommaren med ett definitivt beslut bestämdes direkt efter Kindlunds avhopp, säger Richard von Yxkull. Det är ett längre uppehåll under EM-slutspelet, och då ska man samla kraft för att se över organisationen.

– Så är det, det sade vi från dag ett. Jag går in i en interimsroll tills vidare, och sedan när första delen av den här säsongen är avslutad, ska vi sätta oss ned i lugn och ro i styrelsen och diskutera vad vi vill, vilket behov vi har. Så får vi över hela vår organisation, hur vi jobbar. Man kommer få tillfälle att göra det också. Så ingenting är bestämt på något sätt. Men jag tycker det funkar väldigt bra som det gör just nu i vår verksamhet. Vi fortsätter utvecklas som vi vill.

– Personligen tycker jag det är kul att jobba som jag jobbar nu, så är det absolut. Men det viktiga är inte vad jag tycker, utan vad Hammarby behöver. Det är det viktiga. Det är helt ointressant om jag vill det eller inte. För det är inte mitt beslut. Det är styrelsens beslut och organisationens beslut, hur vi ska göra.

Som ordförande så du är väl på något sätt med i beslutet?

– Det är inte mitt beslut. Och som jag sade, vi är inte där än, så jag kan inte svara på vad vi vill, hur vi vill eller när vi vill. Det är något vi ska bestämma senare.

Matchrapporter: Abdul Khalili räddade poäng när Hammarby kryssade mot Häcken Nabil Bahoui och Nicolas Stefanelli målgörare när AIK vann Akinkunmi Amoo och Gustav Ludwigson matchvinnare när Hammarby vann mot Mjällby