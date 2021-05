Elfsborg i ledning mot ett Kalmar som "passar ihjäl sig"

HALVTIDSRAPPORT, IF ELFSBORG - KALMAR FF

IF ELFSBORG - KALMAR FF (1-0)

1-0 (4) Per Frick (Frederik Holst)

Hur går det i matchen?

Mycket boll och många hörnor för Kalmar men ändå ledning för Elfsborg som tog en tidig ledning, där Per Frick på ishockeymanér, styrde bollen in bakom Kalmars målvakt Lucas Hägg Johansson med tån efter att Frederik Holst skjutit från ett par meter från halvcirkeln utanför Kalmars straffområde. Bara några minuter senare fick Holst hjälp av planen efter en sammanstötning med Oliver Berg, där Holst fick fränt in i situationen men var den som själv tvingades utgå med en skada.

I den 35:e minuten var det nära 1-1 efter att Elfsborgs André Römér skickat bollen i egen stolpe efter att Kalmar flyttat upp spelet och börjat sätta Elfsborg under press.

Vad behöver lagen förbättra?

Båda lagen behöver bli mer spetsiga offensivt till att börja med.

Elfsborgs spelare behöver förvalta de lägen som ges och bli lite mer själviska - som när Holst sköt i den fjärde minuten och är Frick styrde in 1-0. I övrigt har det mest varit känslan av "gör det du istället, så slipper jag" många halvchanser, där det varit en passning för mycket och där ett avslut hade varit mer relevant.

Kalmar har ett enormt stort övertag i bollinnehav men har haft svårt att omsätta det i rejäla målchanser. Visst det är bra att kunna hålla bollen inom laget men det är ändå rätt lönlöst om man ändå inte kan skapa något nämnvärt från det. Med det sagt har ändå KFF frestat Tim Rönning med några avslut men inte värre än att Rönning, dock med viss möda, kunnat rädda dessa. Känslan är att Kalmar "passar ihjäl sig" stundtals och behöver kunna sätta Rönning i mer arbete än han fått göra så här långt.





Tips slutresultat: 1-0

