Han får en stark tro på Blåvitt igen med Stahre: ''Ett urproffs''

John Alvbåge, 38, var med om Mikael Stahres uppgång och fall i IFK Göteborg. För FotbollDirekt berättar den tidigare Blåvittprofilen om varför han anser att Stahre är helt rätt och vad som talar för och emot att IFK Göteborg snabbt tar sig tillbaka till toppen.

– Han är ett urproffs. Är det någon som vet vad han ger sig in på så är det Micke Stahre, säger Alvbåge.

Roland Nilsson fick inte ens ett år på sig i IFK Göteborg. Nu satsar klubben i stället på en nygammal tränare.

En tränare som fick sparken av dåvarande sportchefen - trots en färsk andraplats och ett cupguld säsongen innan - Mats Gren 2014 och som sedan dess tränat klubbar som Dalian (Kina), Häcken, San José Earthquakes och Sarpsborg.

Den förre Blåvittprofilen John Alvbåge (i klubben 2005, 2012-2017 och numera målvakt i superettanklubben Akropolis) var med under samtliga av Stahres säsonger i Blåvitt och minns tillbaka till en fin tid där klubben återigen slogs om mästerskapet.

Enligt honom hade Stahre spelarnas förtroende men den då nye sportchefen Gren ville något annat.

– Jag har bara gott att säga om Micke Stahre och IFK Göteborg som betytt så enormt mycket för mig i min uppväxt och karriär. Sedan var Micke med och tog mig till klubben 2012. Vi har varit med om en resa tillsammans där både han, jag och laget fick en tung start ("Real Blåvitt" 2012 som bara kom på en sjundeplats) men vände det till succé med cupguld och två andraplatser. Vi etablerade oss i toppen igen under Stahre, säger Alvbåge som förvånades när tränaren under uppmärksammade former fick gå.

– Spelargruppen var verkligen med Micke och det tror jag att han och alla i laget kände när han fick sparken. Vi fick en personlig relation och har hållit kontakten genom samtal och sms sedan dess. Jag ser honom som en god vän och är glad att han får den här möjligheten igen.

Blev du överraskad att Blåvitt gjorde den här förändringen nu?

– Stahre är ett urproffs som har varit i många olika klubbar. När det här med IFK dök upp nu så var det oväntat, men samtidigt lite typiskt Stahre att kunna dyka upp igen. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att följa.



– Sedan var det en annan del av mig, min humana sida, som känner för Roland Nilsson. Jag känner inte "Rolle" lika bra som Stahre men jag lider ändå med honom. Vilken bransch det här är egentligen? Vad fick han? Typ nio månader? Men alla som verkar i den, både spelare och ledare, vet hur det fungerar. Särskilt i en klubb som IFK Göteborg. Där är det bara resultat som räknas. Men jag vill skicka en tanke till Rolle, säger han och fortsätter:

– Är det någon som vet vad han ger sig in på så är det Micke Stahre.

Vad tyckte du han gjorde så bra i IFK förra vändan?

– Det kom in en ny sportchef som ville bygga sitt. Alla vet hur det kan sluta även om det är synd när någon får sparken. Nu fick jag spela väldigt mycket under Micke och det är klart att det påverkar min bild av honom åt det positiva.

– Micke är en otroligt duktig ledare och motivator. Han får ihop gruppen mot gemensamma mål. Ledarskapet är hans största styrka, han är väldigt bra på att motivera en trupp och ett lag. Det är en tränare som är rak och ärlig vilket borde vara två väldigt viktiga egenskaper i en tränares prioritetsordning. Det är inga krusiduller med Stahre, han är ett jäkla fullblodsproffs.

När Stahre kliver in i klubben så ligger Blåvitt på en tiondeplats i tabellen med nio inspelade poäng - fem poäng upp till AIK på tredjeplatsen och hela elva poäng bakom Malmö FF i toppen. Samtidigt kommer tung förstärkning i sommar i form av Oscar Wendt och Marcus Berg. Alvbåge tycker att läget är perfekt för Stahre att komma in och vända på säsongen.

– Men det är ju ett jättebra läge för honom. Vänd på det, tänk om Blåvitt legat etta? Då finns det något att förlora. Nu har han en stor möjlighet att få laget att växa och klättra i tabellen. Det är ingen katastrof men IFK är IFK - det är inte alla klubbar som byter tränare i det här läget. Men IFK är speciellt, det är höga krav, men Micke vet vad som gäller. Det är bara att köra.

– Sedan dyker det som du säger upp två kanoner i sommar. Alla vet hur fantastiskt bra Wendt och Berg är och jag tror Micke kommer älska att jobba med två så pass bra spelare. Jag kan förstå att det blir ett stort intresse för IFK igen.

Har Hamsik gjort sin sista match tror du?

– Jag tror vi har sett det sista. Även om det även för en sådan spelare säkert känns väldigt kul och proffsigt i IFK med Kamratgården och allt runt omkring. Man kanske inte kan jämföra med Napoli men ändå. Det känns som att han mest ville hålla igång inför EM och det var kul så länge det varade. Kanske ingen succé utöver det ekonomiska och målet som han gjorde. Men det blev en galen hype som kryddar allsvenskan.

Kan Blåvitt trots allt blanda sig in i toppen i höst?

– Allt är väl möjligt men jag sätter nog inte den pressen på dem. Nu har det blivit två tydliga skikt i allsvenskan där det är många starka klubbar runt topp-sex. Det är dit Blåvitt måste ta sig efter fjolårets dåliga säsong. Det är det viktigaste för mig. Blåvitt ska minst vara där uppe men sedan vet jag klubbens DNA och det är att vara med där uppe och gå till Europa. För mig är det ändå godkänt om de tar sig in på topp-sex i år för att kunna satsa ännu högre nästa år.

– Man vill se att klubben är på rätt väg. Jag försöker tänka långsiktigt också men jag vet att det inte är så lätt i en klubb som IFK där resultat räknas.

Vad tycker du talar för att Blåvitt fixar det i år?

– Att det ändå är ett svårslaget lag och att de kommer att kunna trycka in lite fler mål med Berg där uppe. Det är jäkligt många jämna matcher i allsvenskan och Berg är en sådan spelare som kan göra skillnaden mellan en och tre poäng.

– Sedan vill jag nämna att Tobias Sana får för lite kredd. Han utgör typ 90 procent av Blåvitts offensiv. Han förtjänar mer kredd än han får. Den impacten han har för laget med sin energi, arbetsinsats och hjärta.... jag tror inte att alla förstår hur mycket han vill lyckas med Blåvitt. Det är hans klubb. Även om han var en sväng i Malmö så är han en yrkesman som är hemma nu. Jag ser hans glöd och den borde lyftas fram ännu mer. Han bär lagets offensiv som det är nu och med Berg där uppe så kan det bli kalas.

Alvbåge hoppas även att Stahre får med sig sin tidigare assistent i Blåvitt och Sarpsborg, Magnus Edlund.

– Det är kanske den skickligaste spelarutvecklaren i svensk fotboll. Kommer Edlund också så ser det riktigt bra ut för Blåvitts utveckling!

