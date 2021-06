KRÖNIKA: En sensationell showman och matchhjälte

ST PETERSBURG. En viktig seger.

En sensationell showman och matchhjälte.

Mot åttondelsfinalen, Alexander Isak och Sverige!

Sverige behövde en seger i detta EM-slutspel, och Sverige tog en seger i ryssvärmen i St Petersburg.

Och vi fick se ett svenskt landslag som kunde växa under en match, som kunde vända en seg och svag första halvlek till en imponerande andra och i slutändan tre rättvisa poäng.

Det hela inleddes som dock en baksmälla.

Åkturen i Sevilla, där de svenska spelarna sprang så mycket att bara ångor återstod i tankarna efteråt, såg ut att ha satt tydliga spår.

Sebastian Larsson bedyrade i och för sig inför mötet med Slovakien att de svenska kropparna var hundra procent. Återställda och fina.

Redo att ta EM-slutspelets första tre poäng. Tre så viktiga poäng för chanserna att ta sig ur gruppen och in i åttondelsfinalen.

Men baksmällan lyste ändå igenom, och kanske var det inte bara fysiskt utan mer mentalt. Att så mycket av förberedelserna inför EM hade riktats mot den monumentala utmaningen i Sevilla att det helt enkelt inte fanns något över till match nummer två.

Kristoffer Olsson försökte ändå dra igång laget.

Mittfältaren sprang från första avspark omkring som en flipperkula, klippte tre slovaker på 23 minuter och blev till slut “belönad” med ett gult kort. Det var i alla fall någonting.

För mycket mer var det inte med Sverige under de första 45 minuterna.

Det fanns ingen energi.

Ingen fantasi.

Ingen som ville eller vågade ta en risk för att kanske ändå bryta igenom det uppställda slovakiska försvaret.

Det gick lååångsamt för Sverige när man hade bollen, och sanningen är ju den att man skapade fler (en) målchanser i första halvlek mot Spanien än den mot Slovakien, trots att man då inte ens fick låna bollen under första halvlek i Sevilla.

Var det slovakerna som gjorde Sverige bleka i första halvlek?

Knappast.

Marek Hamsik & Co var på samma nivå, trevade sig fram i matchen och hoppades på…, ja, jag vet inte vad något av lagen hoppades på under den första halvan av det här matchen.

Skönt då att det finns en halvtidsvila, och lite uppfriskande surr.

För något, eller ganska mycket, måste ha sagts och gjorts i omklädningsrummet då Sverige kom ut som ett nytt lag i den andra halvleken - och tog över matchen totalt.

Försvaret, lett av Victor Nilsson Lindelöf, var som tidigare bakom lås och bom. Imponerande för andra matchen i rad.

Andra nollan på två försök är något att luta sig emot.

Inga konstigheter där.

Och den nyfunna attacken anfördes av, just det - Alexander Isak.

Anfallaren som lever en dröm just nu.

Han bombade på redan efter bara några sekunder, men skottet styrdes till hörna. Real Sociedad-stjärnan fortsatte mata på med skott utifrån, han hade någon nick strax över ribban, bjöd på lite skolgårdsfotboll där han lurade två-tre slovaker och smällde på så att målvakten Martin Dubravka fick göra en kanonräddning.

Slovakerna var tagna.

Chockade.

Ludwig Augustinsson hann emellan med en fräsande nick som Dubravka reflexräddade, innan Alexander Isak tog över showen igen.

En fräck skarvning och inhoppande Robin Quaison kom fri, klipptes av Dubravka och den tyska domaren pekade omedelbart på straffpunkten.

Straffen placerade Emil Forsberg, som alltså ersatte Sebastian Larsson som straffskytt, iskallt in för förlösande 1-0.

Det hade gått 77 minuter.

Mot Spanien så plockade Janne Andersson av Alexander Isak efter en timmes spel, var på den lilla svenska spetsen som fanns dog direkt..

En läxa förbundskaptenen nu lärt sig.

Om det inte fanns något svenskt hjärta som 21-åringen från AIK ännu inte dribblat sig in i, så bör den siffran vara noll i dag. Isak var också millimetrar från en klassiskt svenskt drömmål, när han dansade sig igenom ett halvt slovakiskt lag, men fick se avslutet blockat.

Alexander Isak är den stora svenska lysande stjärnan i detta EM.

Och Sverige har satt sig i ett kanonläge för att landa i en åttondelsfinal, med en match kvar mot Polen i St Petersburg.

Det här landslaget har mer i tankarna än man anar.