AVSLÖJAR: Totalsumman för Bajen - handlar om enorma pengar

Hammarby sålde Odilon Kossonou för 44 miljoner kronor.

Nu säljer Club Brügge Bajens rekordaffär för 300 miljoner.

Med det kan Hammarby få in 15-20 miljoner till via en vidareförsäljningsklausul. FotbollDirekt har nu totalsumman som Bajen så här långt dragit in på Odilon.

- Nej, jag kan inte kommentera något om Odilon just nu. Men det är sällan rök utan eld, säger agenten Patrick Mörk.

Bara detaljer anses återstå mellan Club Brügge och Bayer Leverkusen i tyska Bundesliga. Den förra Hammarbyspelaren Odilon Kossonou är nära att gå i enorm affär mellan klubbarna.

Övergångssumman landar på närmare 300 miljoner svenska kronor, vilket gör att Hammarby får in mellan 15-20 miljoner kronor tack vare en vidareförsäljningsklausul. Detta enligt Expressens uppgifter.

Vilken saga han har blivit denna ivorianska 20-åring.

Odilon var ju ifrågasatt och hade det inte lätt under sin korta tid i Hammarby. Det var på sina håll stora ögon av förvåning när det sedan slutade med att Hammarby sålde honom för en så stor summa som man gjorde.

Väl i Belgien så har han sakta men säkert växt och allt fler europeiska klubbar har börjat titta närmare på honom. Bayer Leverkusen var i slutänden allt annat än ensamma.

Nu uppges så alltså endast formaliteter skilja honom och hans agenter Patrick Mörk och Marc Benson i från ett kontrakt med den tyska storklubben. Mörk och Benson har funnits med från allra första början och tog Odilon till Hammarby i samråd med sportchef Jesper Jansson och chefscout Mikael Hjelmberg.

Och nu är alla stora vinnare. Odilon och nämnda herrar och stockholmsklubbens ekonomi.

I morgon torsdag ska den obligatoriska läkarundersökningen påbörjas, detta enligt uppgifter till FotbollDirekt.

Med det så kan alltså Hammarby se fram emot ännu mer stora pengar.

FotbollDirekts källor redogör för följande. Inte nog med 44 miljoner kronor när han såldes från Hammarby och blev historiens största Bajenaffär: Där till finns bonusar som Odilon uppnått på 6-8 miljoner kronor. Det tillsammans med 15-20 miljoner (Expressens uppgifter) nu i vidareförsäljning gör att han totalt ser ute att generera Hammarby 70-75 miljoner kronor.

Enligt våra källor så är klubbarna som visat tydligast intresse för Odilon sådana som Dortmund, Milan, Napoli, Wolverhampton och Atalanta.





