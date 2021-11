KLART: Henok Goitom lägger skorna på hyllan

På måndagen bekräftas att en av AIK:s största spelare slutar efter säsongen.

Lagkaptenen Henok Goitom kom till AIK inför hösten 2012 efter en lång karriär utomlands. Han har spelat 292 tävlingsmatcher för AIK samt svarat för 99 mål.

Nästkommande säsong går han in i den förbestämda rollen som assisterande tränare för klubben.

På klubbens hemsida tackas han av för sina fina insatser:

– Vi vill från hela klubben tacka Henok för all tid och kraft som han har lagt ner för AIK under alla dessa år som spelare, där han varit en naturlig ledare på planen och i omklädningsrummet. Han har representerat klubben på ett föredömligt sätt och förblindat oss med fantastiska insatser och mål. En guldhjälte som symboliserar mycket av det som AIK står för, säger sportchef Henrik Jurelius och fortsätter:

– Nu kommer Henok gå in i en roll som tränare i klubben och hans uppdrag för 2022 startar i vår i ungdomsakademin där han kan bidra starkt till klubbens fostran av morgondagens AIK:are. Vi har lagt en detaljerad plan för hans introduktion i den rollen, men först på agendan står en välbehövlig semester och ett break från sin roll som spelare. Sedan en on-boarding som delvis sker på distans och till vissa nyckelaktiviteter under våren för att sedan kliva in fullt ut i den nya rollen, säger Henrik Jurelius.

Henok Goitom själv uttalar sig som följande:

– Allmänna idrottsklubben är en klubb för alla, där jag fått vara med på en fantastisk resa tillsammans med otroliga människor som jobbar inom klubben och Sveriges bästa och mest hängivna supportrar. Första delen av min resa har varit som spelare med många minnen där SM-guldet 2018 toppar allt. Jag har dessutom haft äran att vara lagkapten i en klubb som inte byter kapten särskilt ofta. Det har varit ett privilegium som jag försökt leva upp till varje dag. Jag vill passa på och tacka min kära familj och vänner som alltid stöttat mig i medgång såväl som i motgång, ni är mitt allt och ni förtjänar alla hyllningar som man kan få. Nu är det dags för nästa del av min resa som supporter och fotbollsledare så småningom. Med det sagt så säger jag inte hej då utan snarare att vi ses inom kort igen. Tack för allt, säger Henok Goitom.

Med ett SM-guld i klubben 2018 slutar han som en av de största som burit den klassiska AIK-dressen. Kommer han avsluta med ytterligare ett guld i helgen?

Henok Goitom, en av AIK Fotbolls största spelare genom alla tider, avslutar spelarkarriären efter säsongen.



Men där en resa tar slut, tar en annan vid.



Tack, @henokgoitom! pic.twitter.com/bDwmr3lRTu — AIK Fotboll (@aikfotboll) November 29, 2021

Matchrapporter: Nabil Bahoui matchhjälte för AIK borta mot Varberg Östersund får fortsätta jaga seger efter förlust mot AIK 1–0-seger för Halmstad mot AIK – Andreas Johansson matchhjälte Malmö upp i topp efter seger mot AIK 1–0-seger för Hammarby mot AIK – Akinkunmi Ayobami Amoo matchhjälte