Söder om kravet på flickvännen i Belgien: "Efter det var jag rökt"

Göteborgsanfallaren Robin Söder återvände från Belgien 2018.

Innan dess gjorde han det bra i belgiska Lokeren – fram till att hans tredje barn var på väg, och klubben ställde ultimatum för att få honom spelklar.

– Dom tyckte att jag skulle åka in och be doktorn ta ut barnet, berättar Söder enligt Expressen.

Anfallsesset Robin Söder var en framstående spelare i IFK Göteborg fram till 2014. Då lämnade han för danska ligan och Esbjerg. Succén fortsatte där och lasset flyttade 2017 vidare till belgiska Lokeren.

Det började dock kämpigt för göteborgaren. Han blev tidigt utplacerad på högermittfältet för det mesta. trots att förtroendet fanns. När sedan en ny tränare tillkom blev allt tuffare – han förlorade då i hierarkin.

Dessutom var det svårt för familjen privat. Hans son hade svårt att anpassa sig till skolan i Belgien bland annat. Men allt ändrades för svensken definitivt efter en händelse.

Familjen skulle få sitt tredje barn och när det klargjordes att datumet för födseln var samma dag som en match bad klubben att hans flickvän Frida skulle åka in till sjukhuset och ta ut barnet några dagar innan.

– Allt var bra tills Siri skulle födas på våren. Vi hade match på lördagen, men de tyckte att jag skulle åka in på torsdagen och be doktorn ta ut barnet, så att jag kunde vara med på lördagen. Vår assisterande tränare tyckte: ”Vadå, det är väl ingen fråga? Be dem ta ut ungen på torsdagen i stället för på lördagen.” Men jag sa att det funkar inte riktigt så för oss. Min sambo tyckte inte att det var den bästa idén, säger Robin Söder i BBpodd och fortsätter:

– Jag missade matchen – och sen var jag rökt. Efter det var jag in och ut i laget. Jag fick spela en del på bortaplan, men inget på hemmaplan och någon gång satt jag på läktaren. När det var några veckor kvar på säsongen var det mer eller mindre klart att jag skulle få lämna, jag kunde kolla mig om efter något annat.

Robin Söder såg hur i princip halva trupper byttes ut vid varje transferfönster i Lokeren:

– Det är mellan åtta och tolv spelare in i varje transferfönster. Så var det i alla fall när jag var där. När jag kom på sommaren var det åtta spelare in och på vintern var det lika många, för då hade vi en ny tränare. Då hade jag tur att jag inte var en av de åtta som behövde gå upp i rök i januari, men det var alltså åtta spelare som fick springa långlinje-långlinje i en timme varje dag.

Han flyttade sedan tillbaka till Blåvitt 2018. Nu har Söder lämnat IFK Göteborg efter 273 A-lagsmatcher totalt. Han tackades av efter lördagens avslutande match.

