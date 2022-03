Stjärnan räds inte Blåvitt - "En perfekt match för oss"

IF Elfsborg tar emot IFK Göteborg i kvartsfinalen av Svenska Cupen. En match som Per Frick tror Di Gule har alla chanser att vinna.

- Hemmaplan är alltid att föredra och vi möter gärna IFK Göteborg, säger han på Elfsborgs hemsida.

Elfsborg gick vidare till slutspel i Svenska Cupen efter att ha tagit nio poäng i gruppen. Lagets anfallare, Per Frick, är nöjd med gruppspelet.

– Jag tycker vi gör ett bra gruppspel, där vi är bra mycket bättre än motståndaren i samtliga tre matcher. Sedan blev det lite onödigt tajt mot Sundsvall där vi har en oförmåga att sätta dit bollen och dessutom släpper in två enkla mål. Så där fick vi verkligen kriga in i slutminuterna och André (Römer) fick avgöra för oss. Det var viktigt. Men som sagt, sett till matcherna är vi gruppens bästa lag och vi går rättvist vidare. Precis enligt plan. Ett perfekt utfört gruppspel, säger Per Frick på Elfsborgs hemsida.

Nu väntar en kvartsfinal mot IFK Göteborg på Borås Arena.

– Det ska bli jättekul. Cupen är ett härligt inslag på det sättet nu under försäsongen inför allsvenskan. Det är kul att få riktiga tävlingsmatcher, och givetvis blir det extra speciellt att möta IFK Göteborg. Det blir ett större intresse, så det är en perfekt match för oss. En match som betyder mycket och det blir inte bara träningsmatcher inför säsongen. Sedan är hemmaplan alltid att föredra och vi möter gärna IFK Göteborg.

Själv känner han sig även i bra form.

– Jag känner mig stark, i bra form och hittat tillbaka till en god känsla i kroppen. Jag tycker att det har känts bra sista veckorna, så det finns ingenting att klaga på nu.





