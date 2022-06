Under våren har Ebenezer Ofori varit utlånad till Vejle Boldklub och FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att den danska klubben vill köpa loss honom. Detta bekräftas nu av AIK som meddelar att övergången blir permanent.

- Tiden under återkomsten i AIK blev inte som vi förväntade oss, säger sportchefen Henrik Julius i ett pressmeddelande.

I slutet av april kunde FotbollDirekt.se avslöja att Vejle Boldklub var extremt intresserade av att behålla AIK-lånet Ebenezer Ofori permanent.

- Det är uteslutet att ta tillbaka honom på lån, om vi behåller honom, vilket vi är intresserade av att göra kommer det bli genom en permanent övergång, sa klubbens sportchef Marius Adrian Nicolae till FotbollDirekt.se då.

Nu meddelar AIK att man kommit överens med den danska klubben om en permanent övergång.

- Tiden under återkomsten i AIK blev inte som vi förväntade oss utifrån speltid och i dom samtal som förts under våren så har beslutet växt fram. Jag önskar Ebenezer all lycka i sin fortsatta karriär, säger sportchef Henrik Jurelius i pressmeddelandet.

AIK skriver i pressmeddelandet att övergångssumman landar mellan 0 till 2 500 000 kronor i netto.

Totalt blev det 37 framträdanden för 26-åringen under hans andra sejour i AIK.

AIK Fotboll är överens med den danska klubben Vejle BK om en övergång gällande Ebenezer Ofori.



Tack @Ebenofori19 för dina insatser i den svartgula tröjan och stort lycka till i framtiden! pic.twitter.com/O36yM2mJ66 — AIK Fotboll (@aikfotboll) June 15, 2022

Unik inblick: Haalands första timmar i Manchester City

Matchrapporter: AIK svårslaget – åttonde matchen i rad med poäng efter 2-1 Stark insats när Sirius tog poäng borta mot AIK 3-3 i toppmötet mellan Hammarby och AIK AIK ny serieledare efter 2-0 mot Malmö Alexander Milosevic avgjorde när AIK sänkte IFK Göteborg