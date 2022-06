Inför säsongen plockade BK Häcken in Lars Olden Larsen på ett korttidslån. Hittills har norrmannen bara startat tre matcher i allsvenskan. Trots detta har man nu valt att förlänga avtalet med ytterligare ett år.

– Det känns väldigt bra för oss att addera ytterligare ett år på avtalet i stor konkurrens med andra klubbar, säger klubbens sportchef Martin Ericsson via klubbens hemsida.

Inför säsongen valde BK Häcken att plocka in Lars Olden Larsen efter att norrmannen temporärt brutit kontraktet med ryska Nizhny Novgorod.

Förra veckan beslutade Fifa att dispensen som tillåter utländska spelare att temporärt lämna ryska klubbar förlängs med ett år.

Detta innebär att de nu kan spela för andra klubbar fram till den 30 juni 2023, något Larsen nu väljer att göra.

Häcken meddelar nu att man förlängt avtalet med norrmannen.

– Det var gott att få skriva under ett års förlängning. Jag har en väldig lust att visa mer av mig själv, så jag hoppas att jag kan hålla mig skadefri nu framöver. Jag vill inte bara bli bekant med BK Häcken utan jag vill också att BK Häcken och fansen lär känna mig. Jag hoppas få visa mina färdigheter under hösten, säger han via klubbens hemsida.

Hittills har det bara blivit tre starter i allsvenskan för 23-åringen som fick våren delvis förstörd på grund av en meniskoperation.

Nu är det klart – Lars Olden Larsen förlänger sitt kontrakt med BK Häcken 📄🐝#bkhäcken — BK Häcken (@bkhackenofcl) June 28, 2022

