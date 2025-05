Siffrorna visar: Elfsborg är bäst på veckoomgångar

IF Elfsborg är kungar över veckoomgångar.

Det visar statistik från tio år tillbaka i tiden som FotbollDirekt har tagit del av.

Det är tätt matchande i allsvenskan och redan i veckan är det dags för nya matcher. Seriens nionde omgång spelas nämligen under onsdagen och torsdagen, i vad som brukar kallas för en mitt-i-veckan-omgång.

FotbollDirekt har tagit del av statistik som går tio år tillbaka i tiden, och siffrorna talar sitt tydliga språk; det finns en kung över mitt-i-veckan-omgångar. Sedan säsongen 2015 har Elfsborg spelat 36 matcher i allsvenskan under en onsdag eller en torsdag. Boråsarna har vunnit hela 24 av dessa matcher; en segerprocent på strax över 66 procent. Tittar man på matcher under onsdagar är Elfsborgs facit än mer imponerande. De gulsvarta har vunnit hissnande 82,3 procent av alla allsvenska matcher under en onsdag sedan 2015.

Även Malmö FF och IFK Norrköping har imponerande facit i mitt-i-veckan-omgångar, med en vinstprocent på 55 respektive 54 procent.

I botten av listan hittar vi IK Sirius, som sedan 2015 har spelat 28 allsvenska matcher under en onsdag eller en torsdag. Uppsalaklubben har förlorat 13 av dessa, och med bara fem segrar, vilket ger en vinstprocent på 17,8, är Sirius klar sämst på att spela mitt-i-veckan-omgångar. Blåsvart har faktiskt bara funnit en och förlorat 12 av 18 matcher som har spelats under en onsdag, och just på onsdag ställs Sirius mot Hammarby borta.