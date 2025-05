Uppgifter: Arsenal får ”grönt ljus” på Gyökeres-värvning

Transfersagan Viktor Gyökeres fortsätter.

Nu uppger brittiska The Mirror att Arsenal har fått ”grönt ljus” för en värvning för 60 miljoner pund.

Svenske succéstrikern Viktor Gyökeres, 26, har varit namnet på allas läppar under vinterns övergångsfönster. Sporting-svensken har ryktats till i stort sett alla europeiska toppklubbar, men under den närmsta tiden har en flytt till Arsenal eller Manchester United rapporterats vara 26-åringens hetaste alternativ.

De senaste rapporterna har pekat mot att Premier League-tvåan Arsenal är den mest troliga destinationen under sommarfönstret, och Gyökeres själv sägs föredra London-klubben framför en återförening med den tidigare Sporting-tränaren Ruben Amorim i Manchester United.

Så sent som under tisdagen skrev portugisiska A Bola att Arsenals löneerbjudande till Gyökeres ska ligga på 8,3 miljoner euro (motsvarande ungefär 90 miljoner kronor) per år, och även brittiska The Mirror har samma uppgifter. Tidningen skriver också att Arsenal har fått ”grönt ljus” för att genomföra en värvning för 60 miljoner pund (omkring 775 miljoner kronor).

Enligt tidigare rapporter ska Gyökeres och Sporting ha en muntlig överenskommelse om att anfallaren kan säljas för 60-70 miljoner euro i sommar.