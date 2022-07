Mellan 2015 och 2020 spelade Simon Lundevall i IF Elfsborg. Sedan hösten 2020 har han tillhört Halmstad BK men nu står det klart att han vänder hem, 33-åringen har nämligen skrivit på för IFK Eskilstuna.

IF Elfsborg värvade Simon Lundevall från Gefle IF hösten 2014 och under hösten 2016 lossnade det rejält för honom.

Han slutade tvåa i den allsvenska assistligan och var att av seriens största utropstecken.

Hösten 2020 gick han till Halmstad BK efter ett kortare utlandsäventyr, men nu står det klart att han vänder hem till Eskilstuna där han är född och uppvuxen.

33-åringen har nämligen presenterats av division 2-klubben IFK Eskilstuna.

– Det känns väldigt bra och jag ser fram emot att komma hem och dra igång allt, säger Lundevall till hemsidan och fortsätter:

– Jag vill såklart hjälpa laget med mina offensiva kunskaper. Försöka ha så mycket boll som möjligt och skapa mycket framåt och vara en del i att vi lyfter under hösten.

Totalt blev det 27 tävlingsmatcher för Lundevall i Halmstad.

