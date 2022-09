Enligt Sportbladet är Tesfaldet Tekie så gott som klar för Go Ahead Eagles. Nu bekräftar IFK Norrköpings sportchef, Tony Martinsson, att klubben försökte plocka in mittfältaren under sommaren.

– Ja, jag frågade hans agent. Självklart, säger han till NT.

Under sommaren ryktades Tesfaldet Tekie vara aktuell för AIK, men någon övergång blev aldrig av. Mittfältaren vars kontrakt gick med Fortuna Sittard gick ut efter föregående säsong ser dock ut att bli kvar i Nederländerna.

Enligt Sportbladet kommer han inom kort att skriva på ett kontrakt med Go Ahead Eagles. Enligt tidningen nobbade han både AIK och sin tidigare klubb IFK Norrköping i somras. Nu bekräftar Pekings sportchef, Tony Martinsson, att han varit i kontakt med spelarens agent.

– Ja, jag frågade hans agent. Självklart. Men svaret var att han ville fortsätta utomlands, säger sportchefen till NT.

Kontraktet med Go Ahead Eagles uppges skrivas över säsongen.

