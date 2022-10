Vasalund står idag inför ett viktigt möte för att ta steget upp till superettan 2023. Samtidigt så kan ett spännande namn i truppen bli historisk i klubben, enligt klubbens instagram.

Det drar ihop sig i Ettan Norra och det är en kamp om topplaceringarna för att ta sig upp till superettan 2023. Vasalund slåss uppe i toppen och ligger nu trea i tabellen, tre poäng efter tvåan Sandviken.

Senare under söndagen så väntar ett bortamöte i Umeå mot Team TG FF. Men det finns ett namn som särskilt tar uppmärksamheten. 15-årige Noel Birgoth är uttagen i Vasalunds matchtrupp och kan därmed bli klubbens yngsta debutant någonsin om han får speltid.

Det här är dock inte första gången som hans namn nämns, då han tidigare i år så var han på provträning med italienska storklubben AS Roma.

– Det är ytterligare ett bevis på att vår akademi får fram duktiga spelare där Noel fått inbjudan från Roma. Noel som är född 2007 har under våren flyttats upp till herrlaget och dessutom redan hunnit debutera i en tävlingsmatch med herrarna. Den fina insatsen under våren har inte gått Italienska Roma obemärkt förbi där han nu fått chansen, uttalade sig klubben då.

Birgoth har likväl redan fått debutera i A-laget, men då i Svenska cupen.

Matchen spelas klockan 16:00 för Vasalund.

Åslund: Så kommer Chelsea att bli under Potter:

Matchrapporter: Calvin Kabuye fixade segern för Vasalund i matchen mot Piteå Segersviten sprack för Vasalund mot Sollentuna FK 1–0-seger för Vasalund mot Forward – Victor Söderström matchhjälte Formstarkt Vasalund tog ännu en seger Segerraden förlängd för Vasalund – besegrade Örebro Syrianska