Djurgården tog blytung seger i toppen

Det blev en rafflande match i Malmö mellan de två topplagen där bortalaget till slut avgick med segern.

Malmö inledde bäst, dominerade totalt den första halvleken och gick till halvtidsvila med 2-0 efter mål av Erdal Rakip och Sören Rieks. Där och då var Djurgården på väg mot sin fjärde raka förlust i allsvenskan och ingenting tydde på en vändning.

Men andra halvlek var bara sju minuter gammal när Elias Andersson slog in en retur och strax därefter kom Kalle Holmberg in. Holmberg hade bara varit på planen i någon minut innan han kvitterade. Holmberg själv stressade Diawara till en halvdan passning som Djurgråden snappade upp och Holmberg blev fri. Mycket behärskat rullade han in 2-2.

På övertid sprang sig Joel Asoro fri och revs ner av Jesper Knudsen. Dansken startade förseelsen utanför straffområdet men fullföljde in öven innanför och var aldrig nära att röra bollen. Straffen var glasklar och det var heller inga stora protester från Malmö FF:s spelare.

Marcus Danielsson stegade fram och placerade in bollen till 3-2 trots att Diawara gick rätt så nådde han inte bollen. Djurgården kunde hålla ut det som återstod av övertiden och tog en blytung seger för att hänga på Häcken i toppen, men också för att hålla lagen som jagar bakom om Europaplatserna på några poängs avstånd.

– Vi gör en ingen bra första halvlek men vi får ett mål tidigt i andra. Sen kommer Kalle in och gör ett mål igen, sa matchvinnaren Danielson till Discovery efteråt.

Var det bestämt att du skulle slå straffen?

- Victor är egentligen första straffskytt men han var utbytt och då var det bestämt att det var jag som skulle ta den, så då var det bara att sänka pulsen och slå in bollen.

Djurgården gick i och med segern upp på gick på 51 en poäng i och med segern och är sex popäng bakom BK Häcken.

