Officiellt: Öster lånar in Patriot Sejdiu från Malmö FF

Tidigare under dagen rapporterades han byta Malmö FF mot Öster.

Nu står det klart att Patriot Sejdiu lånas ut till Växjö-klubben.

– Patriot är en riktigt tekniskt skicklig ytter som älskar att utmana och ta sig förbi sin motståndare, säger Christian Järdler i ett uttalande.

Tidigare under måndagen rapporterade Smålandsposten att Östers hoppas få till en affär med Malmö FF, varpå Sportbladet senare uppgav att affären var klar.



Enligt tidningen kommer Malmö FF att låna ut Sejdiu till Växjö-klubben över höstsäsongen. Nu konstaterar de två klubbarna att så blir fallet.

Östers IF kommunicerar, via sin hemsida, att 25-åringen lånas in från MFF över resten av den allsvenska säsongen. I kontraktet finns även en köpoption för de allsvenska nykomlingarna. Sejdiu kommer att vara spelklar för Öster den 8 juli.

– Patriot är en riktigt tekniskt skicklig ytter som älskar att utmana och ta sig förbi sin motståndare. Han kommer senast från en fin säsong i Nederländerna där han gjort poäng och bidragit väldigt mycket till deras anfallsspel, säger Östers tillförordnade sportchef, Christian Järdler, till klubben:

– Han är snabb och avig med bollen, har väldigt bra statistik i challanges och progressive runs och vi är glada att han nu valt att spela här i Öster, fortsätter han.

Sedan förra sommaren har Patriot Sejdiu varit utlånad till Roda JC, där noterades han för fyra mål och en assist på 30 matcher.