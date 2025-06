Piers Morgan utelämnar Messi i sitt världslag

Piers Morgan har gjort sitt något ökänd för vissa av hans intervjuer.

Nu har han tagit ut sitt eget världslag där Cristiano Ronaldo finns med – men inte en viss Argentinare.

– Messi kommer inte ens med i min bästa elva genom alla tider, skriver han på X.

Piers Morgan är en brittisk tv-journalist som på senare år har gjort sig känd för sin youtube-kanal där han intervjuar en mängd olika personer. Bland dessa finns fotbollsprofiler som Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic och Luis Rubiales.

Nu har han tagit ut sin bästa elva med fotbollsspelare genom alla tider. Där finns spelare som Zinedine Zidane, Lothar Matthäus, Diego Maradona och Cristiano Ronaldo med. Det gör däremot inte en av världens mest prisbelönta spelare genom alla tider – Lionel Messi.

– Messi kommer inte ens med i min bästa elva genom alla tider, skriver Morgan på X och fortsätter:

– Ser man till när de var som bäst är detta mitt GOAT-lag: Banks, Cafu, Baresi, Maldini, Carlos, Zidane, Matthaus, Ronaldinho, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldo.

Tidigare har han sagt följande om debatten mellan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi:

– Jag kan stapla upp ett ganska stort papper med fakta som jag inte bara tycker leder till slutsatsen att Ronaldo är bäst genom alla tider – utan också att Messi är den näst bästa spelaren från Argentina genom tiderna.

