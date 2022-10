Pontus Farnerud om avskedet med Blåvitt: "Jag köper inte förklaringen jag fick"

I september 2020 tog Pontus Farnerud över som sportchef i IFK Göteborg efter att tidigare ha varit assisterande sportchef till Kennet Andersson.

Den 21 februari i år fick Farnerud sparken, drygt en månad efter att Håkan Mild återvände - som klubbdirektör.

– Förklaringen jag fick håller jag inte med om. Någon eller några personer hade en annan syn på hur verksamheten i IFK Göteborg skulle skötas, hur ett ledarskap ska vara, hur man ska vara i rollen som sportchef. Det är inget jag kan styra över. That's the name of the game och bara att acceptera, säger Farnerud till Sportbladet.

– Det jag fick gjort konkret i min roll utifrån verksamhetsplanen, förutsättningarna vi hade med truppsammansättning, transfers och olika processer att implementera i verksamheten för att utveckla föreningen rent sportsligt känner jag mig extremt trygg med, fortsätter Farnerud.

Farnerud är istället inne på att han inte riktigt passade in i IFK Göteborg.

– Så för att svara på frågan, jobbet jag var ansvarig för utifrån truppsammansättning och mitt ledarskap passade inte in på vad nuvarande ledningen i IFK Göteborg ville ha och dom uppskattade uppenbarligen inte det jobbet jag gjorde.

– Det blir extra tydligt när den nya klubbdirektören, som varit sportchef tidigare, och ansvarig för beslutet, inte har anställt någon ny sportchef, säger Farnerud till Sportbladet.

Farnerud uttalar sig även om Tobias Sana - som fick sparken under säsongen.

– Först och främst gillar jag Tobias både som person och fotbollsspelare och jag var väldigt delaktig tillsammans med Kennet Andersson i att Tobias kom tillbaka till Blåvitt. För mig ska det väldigt mycket till för att man ska välja att avsluta ett kontrakt med en spelare som är viktig både på och vid sidan om planen. Det kändes inte helt rätt och lite utanför ramarna för hur jag har lärt mig att man ska göra utifrån lagstiftningen och ansvar som arbetsgivare. Min känsla var att ledningen hade bestämt sig, säger han till Sportbladet.

Peterson tvåmålsskytt – stor matchhjälte för Düsseldorf

Matchrapporter: Degerfors svårslaget – åttonde matchen i rad med poäng efter 3-1 Äntligen seger för IFK Göteborg mot Malmö Segerlös svit bröts när GIF Sundsvall vann mot IFK Göteborg med 3-2 Elfsborg fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar Djurgården ny serieledare efter seger mot IFK Göteborg