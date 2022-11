IF Elfsborg om sin inställning till VAR

VAR är ständigt en het potatis inom svensk fotboll. Frågan har blossat upp än mer under hösten.

IF Elfsborgs presenterade idag en artikel på sin hemsida om frågan gällande VAR

“Under föreningens årsmöte den 10 mars 2021 beslutades det att IF Elfsborg aktivt ska arbeta för att motverka införandet av VAR i Allsvenskan.

Beslutet innebär att IF Elfsborg ska uttala sig mot ett införande av VAR samt att föreningen, genom sitt medlemskap i Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsförbundet, verkar för att VAR inte införs inom svensk elitfotboll”, skriver klubben.

Till det tidigare ställningstagandet finns ny information på hemsidan, då en ny skrivelse författades i slutet av oktober.

“I slutet av oktober lämnades en skrivelse mot införandet av VAR in till SvFF, SEF, EFD samt de 24 distriktsförbunden som innehar rösträtt i frågan – där IF Elfsborg var en av nio föreningar som skrivit under. Syftet var att förtydliga föreningarnas ställningstagande mot VAR i den svenska elitfotbollen”,

Hela skrivelsen går att läsa på den här länken.

Merparten av alla elitklubbar inom svensk fotboll idag har aktivt gått ut med att de tagit inställning mot införandet av VAR - medan andra ännu inte kommit med någon officiell inställning i frågan.

