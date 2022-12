Superettans spelschema för 2023 är satt

Superettans spelschema är satt. Premiärdatum är den 1: april.

Serien startar första dagarna i april och går i mål den 11 november. Sommaruppehållet är mellan omgång 12-13, det vill säga mellan 12 juni och 8 juli.

Omgång ett lyder som följer:

Örgryte IS - Athletic Eskilstuna

Jönköpings Södra - Örebro SK

Helsingborgs IF - Östers IF

IK Brage - Västerås SK FK

Trelleborgs FF - Gefle IF FF

Utsikten - Skövde AIK

Östersund - GAIS

GIF Sundsvall - Landskrona BoIS

Såhär skriver förbundet på sin hemsida gällande spelschemat:

Nästa steg i arbetet med planeringen sker den 15 december då SvFF och SEF tillsammans med klubbarna går igenom och tar fram dagar och avsparkstider för vårens omgångar.

Ambitionen är att kommunicera ut fastställda dagar och tider så snart som möjligt, preliminärt under v.51.

Notera: Datumen i spelordningen är huvuddatum för omgångarna. Flertalet matcher i en omgång kan därför få en annan speldag. Våromgångarna kommer att diskuteras med förening vid spelordningsmötet den 15 december. Omgångarna fastställs så skyndsamt som möjligt. När en match väl fastställts ser du det genom att en avsparkstid tillfogats på spelprogrammet på hemsidan (där matcherna inom kort läggs in i tävlingsdatabasen).

