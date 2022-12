Malmö FF har under vintern plockat in både Henrik Rydström och Theodor Olsson. Nu uppger Sportbladet att assisterande tränaren Jeffrey Aubynn lämnar och tar över Örgryte IS.

Jeffrey Aubynn vann SM-guld med Malmö FF 2010 och sedan 2015 har han varit tränare i klubben. Först i P19-laget och sedan som assisterande tränare, men nu ser han alltså ut att lämna.

Sportbladet uppger nu att 45-åringen kommer att ta över som huvudtränare i Örgryte IS och därmed ersätta Brynjar Gunnarsson.

Enligt tidningen har MFF velat behålla Aubynn, men man har haft en förståelse för hans vilja att ta ett huvuduppdrag.

