JUST NU: Klart - här är allsvenska spelschemat fram till omgång 15

Premiäromgångarna har varit klara ett tag, men nu är spelschemat fram till omgång 15 fastställt.

Sedan ett tag tillbaka har vi bland annat vetat om att Kalmar FF ställs mot Henrik Rydström och MFF direkt i premiären samtidigt som det blir Stockholmsderby mellan BP och Djurgården direkt.

Nu har hela spelschemat för de första 15 omgångarna släppts, se det nedan:

Omgång 1:

Lördag 1 april:

15:00 Malmö FF – Kalmar FF

17:30 Djurgården – BP



Söndag 2 april:

15:00 Hammarby – Degerfors IF

15:00 IFK Norrköping – IK Sirius

17:30 IFK Göteborg – IFK Värnamo

17:30 Halmstads BK – AIK



Måndag 3 april:

19:00 Mjällby AIF – Varbergs BoIS

19:10 IF Elfsborg – BK Häcken



Omgång 2:

Lördag 8 april:

15:00 BP – Malmö FF

15.00 Degerfors IF – Halmstads BK



Söndag 9 april:

15:00 BK Häcken – Hammarby

17:30 IK Sirius – Djurgården

17:30 Kalmar FF – IFK Göteborg



Måndag 10 april:

15:00 AIK – IFK Norrköping

15:00 IFK Värnamo – Mjällby AIF

15:00 Varbergs BoIS – IF Elfsborg



Omgång 3:

Lördag 15 april:

15:00 IF Elfsborg – BP

17:30 BK Häcken – Kalmar FF



Söndag 16 april:

15:00 AIK – Hammarby

15:00 IFK Norrköping – IFK Värnamo

17:30 Halmstads BK – Djurgården

17:30 Mjällby AIF – Degerfors IF



Måndag 17 april:

19:00 Varbergs BoIS – IK Sirius

19:10 IFK Göteborg – Malmö FF



Omgång 4:

Lördag 22 april:

15:00 Hammarby – Varbergs BoIS

17:30 Degerfors IF – IF Elfsborg



Söndag 23 april:

15:00 Djurgården – IFK Göteborg

15:00 Kalmar FF – Halmstads BK

17:30 IFK Värnamo – AIK

17:30 IK Sirius – BK Häcken



Måndag 24 april:

19:00 BP – Mjällby AIF

19:10 Malmö FF – IFK Norrköping



Omgång 5:

Lördag 29 april:

15:00 AIK – IK Sirius

15:00 Mjällby AIF – IF Elfsborg

17:30 BK Häcken – IFK Värnamo

17:30 Halmstads BK – BP



Söndag 30 april:

15:00 Malmö FF – Hammarby

15:00 Varbergs BoIS – Kalmar FF

17:30 Degerfors IF – Djurgården



Måndag 1 maj:

15:00 IFK Göteborg – IFK Norrköping



Omgång 6:

Onsdag 3 maj:

19:00 IF Elfsborg – Halmstads BK

19:00 BK Häcken – Djurgården

19:00 Kalmar FF – IK Sirius

19:00 Mjällby AIF – AIK



Torsdag 4 maj:

19:00 IFK Göteborg – Degerfors IF

19:00 IFK Norrköping – Hammarby

19:00 IFK Värnamo – BP

19:00 Varbergs BoIS – Malmö FF



Omgång 7:

Söndag 7 maj:

15:00 Malmö FF – AIK

17:30 Halmstads BK – BK Häcken



Måndag 8 maj:

19:00 IK Sirius – IF Elfsborg

19:00 IF Brommapojkarna – IFK Göteborg

19:00 Degerfors IF – IFK Norrköping

19:10 Djurgården – Kalmar FF



Tisdag 9 maj:

19:00 Hammarby – Mjällby AIF

19:00 IFK Värnamo – Varbergs BoIS



Omgång 8:

Lördag 13 maj:

15:00 BK Häcken – Degerfors IF

15:00 Mjällby AIK – IK Sirius

17:30 Varbergs BoIS – IFK Norrköping



Söndag 14 maj:

15:00 Hammarby – Djurgården

15:00 IF Elfsborg – IFK Värnamo

17:30 Halmstads BK – Malmö FF

17:30 Kalmar FF – BP



Måndag 15 maj:

19:10 AIK – IFK Göteborg



Omgång 9:

Lördag 20 maj:

15:00 Degerfors IF – AIK (Flyttas till nytt datum om något av lagen spelar cupfinal)

17:30 Djurgården – Mjällby AIF (Flyttas till nytt datum om DIF i UECL semifinal, alt. om något av lagen spelar cupfinal)



Söndag 21 maj:

15:00 BP – Varbergs BoIS

15:00 Malmö FF – BK Häcken

17:30 IFK Göteborg – Hammarby

17:30 IK Sirius – Halmstads BK



Måndag 22 maj:

19:00 IFK Värnamo – Kalmar FF

19:10 IFK Norrköping – IF Elfsborg



FLYTTADE MATCHER OMGÅNG 18:

Onsdag 24 maj:

19:00 Djurgården – BK Häcken

Torsdag 25 maj:

19:00 Degerfors IF – Hammarby



Omgång 10:

Lördag 27 maj:

15:00 Mjällby AIF – Halmstads BK

17:30 BP – IK Sirius



Söndag 28 maj:

15:00 Djurgården – AIK

15:00 Kalmar FF – IFK Norrköping

17:30 IF Elfsborg – Malmö FF



Måndag 29 maj:

19:00 Hammarby – IFK Värnamo

19:00 Degerfors – Varbergs BoIS

19:10 BK Häcken – IFK Göteborg



Omgång 11:

Lördag 3 juni:

15:00 IFK Göteborg – Mjällby AIF

17:30 IFK Norrköping – BP



Söndag 4 juni:

15:00 AIK – Kalmar FF

15:00 Halmstads BK – Hammarby

17:30 IF Elfsborg – Djurgården

17:30 IK Sirius – IFK Värnamo



Måndag 5 juni:

19:00 Varbergs BoIS – BK Häcken

19:10 Malmö FF – Degerfors IF



Omgång 12:

Fredag 9 juni:

19:00 Hammarby – BP



Lördag 10 juni:

15:00 Kalmar FF – Degerfors IF

15:00 IFK Värnamo – Malmö FF

17:30 Varbergs BoIS – Halmstads BK



Söndag 11 juni:

15:00 IK Sirius – IFK Göteborg

15:00 AIK – IF Elfsborg

17:30 Djurgården – IFK Norrköping

17:30 BK Häcken – Mjällby AIF



Omgång 13:

Lördag 1 juli:

15:00 BP – AIK

15:00 Degerfors IF – IFK Värnamo

17:30 Malmö FF – IK Sirius



Söndag 2 juli:

15:00 IFK Norrköping – BK Häcken

15:00 Halmstads BK – IFK Göteborg

17:30 Djurgården – Varbergs BoIS



Måndag 3 juli:

19:00 IF Elfsborg – Hammarby

19:00 Mjällby AIF – Kalmar FF



Omgång 14:

Lördag 8 juli:

15:00 AIK – BK Häcken

15:00 IFK Värnamo – Djurgården

17:30 BP – Degerfors IF



Söndag 9 juli:

15:00 Malmö FF – Mjällby AIF

15:00 IK Sirius – Hammarby

17:30 Kalmar FF – IF Elfsborg



Måndag 10 juli:

19:00 IFK Göteborg – Varbergs BoIS

19:00 IFK Norrköping – Halmstads BK



Omgång 15:

Lördag 15 juli:

15:00 Halmstads BK – IFK Värnamo

17:30 BK Häcken – BP

17:30 Degerfors IF – IK Sirius



Söndag 16 juli:

15:00 Hammarby – Kalmar FF

15:00 IF Elfsborg – IFK Göteborg

17:30 Mjällby AIF – IFK Norrköping



Måndag 17 juli:

19:00 Djurgården – Malmö FF

19:00 Varbergs BoIS – AIK

FOTNOT: Informationen är hämtad från allsvenskan.se