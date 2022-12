Vill svara som Thern om att ta honom från Djurgården

Frågan är vad det är som händer kring ett mycket spännande namn i Djurgården?

”Mycket möjligt, men knappast troligt”.

Inför säsongen 2021 plockade Djurgårdens IF in ett mycket spännande namn i Albion Ademi. Den finsk-albanske yttern har dock haft väldigt svårt att slå sig in hos Blåränderna och under våren lånades han ut till FC Lahti.

Ett nytt låneavtal kan nu vara på gång, för enligt Sportbladet så jobbar IFK Värnamo för att plocka in yttern.

Klubbens sportchef, Enes Ahmetovic bemöter nu uppgifterna om Djurgårdenstalang för FotbollDirekt.se.

– Det jag kan säga är egentligen samma sak som jag sagt de senaste veckorna och det är att vi vill värva fem nya spelare. Två har vi redan värvat, och de är ju “upcomming” från superettan och division 1, säger han och fortsätter:

– De har varit skitbra spelare där och vi tror även att de kommer vara det hos oss och för oss i allsvenskan. Sen har vi sagt att vi ska spetsa truppen med offensivkraft och där har jag ju sagt att jag har ett namn som kommer att presenteras i januari och sen kommer jag försöka ha något ytterligare tills vi börjar träna. Om det är Ademi, det låter jag vara osagt.

Annars låter ju offensiv spets precis som det ni skulle kunna få med Ademi, kan vi i varje fall säga att det är den spelartypen ni letar efter?

– Frågar du mig om Ademis egenskaper så är det helt klart en kille med offensiv spets, sen om det stämmer eller inte så svarar jag som Jonas Thern brukar göra “mycket möjligt, knappast troligt”, säger Ahmetovic med ett skratt till FotbollDirekt.se

