Tekie avstängd – då släpps 19-åring fram av Hellberg

Tesfaldet Tekie är avstängd och missar därmed morgondagens match mot IK Sirius.

Då kommer 19-årige Wilson Lindberg Uhrström att släppas fram från start.

– Från januari har han egentligen förberett sig för den här matchen, säger Kim Hellberg till Fotbollskanalen.

Hammarby ställs mot IK Sirius imorgon och då kommer man bland annat tvingas klara sig utan Tesfaldet Tekie.

Inför matchen så avslöjar nu Kim Hellberg att Tekie, som är avstängd, kommer att ersättas av talangen Wilson Lindberg Uhrström.

– Wilson startar på mitten, säger han till Fotbollskanalen.

Morgondagens match mot IK Sirius blir hans första allsvenska start.

– Det går in i den strategi som Hammarbys har valt, att ge unga spelare möjligheten. När Fredrik Hammar lämnade i vintras så kom det inte in någon. Vi tittade efter en mittfältare men hittade inte rätt. Sedan dess har Wilson tränat i den rollen. Från januari har han egentligen förberett sig för den här matchen. Nu är det dags och jäkligt roligt att få se honom spela, säger Hellberg och fortsätter:

– Så det går in mycket i strategi i att ge unga chansen och att han har gjort det bra i träningsmiljön. Så för både mig och Hammarby är det jäkligt kul att han får spela.

Lindberg Uhrström är hittills noterad för tre inhopp i allsvenskan den här säsongen.