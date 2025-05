Bekräftat: Allsvenska klubbar tittar på Ibrahim Adewale

Ibrahim Adewale har gjorts aktuell för Östers IF och AIK.

– Jag vet att AIK, IFK Norrköping och Sirius varit och tittat på honom, säger klubbens vd Thomas Andersson till NWT.

Ibrahim Adewale har gjort stor succé i IF Karlstad under inledningen av säsongen och förra veckan kom uppgifter om intresse från Östers IF och AIK.

”Jag har ingen kommentar till det mer än att jag vet vem spelaren är”, skrev Östers tf sportchef, Christian Järdler, till FotbollDirekt då.

Nu bekräftar IF Karlstads vd, att flera allsvenska klubbar varit och tittat på talangen.

Anfallaren som är inlånad av IF Karlstad den här säsongen står hittills noterad för fyra mål på sju matcher i ettan-klubben.