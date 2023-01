AIK uppgavs i lördags vilja har förre Ajax-stjärnan Viktor Fischer, 28,

En affär som kan bli en bra deal för AIK – då han enligt Ekstra Bladet kosta ett “blygsamt miljonbelopp” för AIK att köpas loss från Royal Antwerpen.

Det händer saker kring AIK just nu. Bara under helgen har det kommit flertalet uppgifter om spelare in och ut. Ett namn som dök upp i l Sportbladet ördags var förre Ajax- och FC Köpenhamn-anfallaren Viktor Fischer som AIK följer noga.

Under söndagen så kom nya uppgifter från danska Ekstra Bladet som konstaterade att anfallaren som kostade Royal Antwerpen omkring 18 miljoner kronor att köpa loss, nu skulle kunna anlända i AIK för ett “blygsamt miljonbelopp”.

Vad det specifikt är nämns inte, men det lär sannolikt inte vara en allt för dyr affär för AIK att få igenom efter dessa ord. Men den stora utmaningen anses vara just övergångssumman enligt Ekstra Bladet.

28-.åringen anlände till Royal Antwerpen 2021 men har haft en del skadebekymmer sedan dess.

Viktor Fischer började karriären i Århus men har även representerat Midtjylland, Ajax, Middlesbrough, Mainz och FC Köpenhamn. På meritlistan finns 21 landskamper för Danmark.

