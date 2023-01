Bajens besked: "Respektera lagets önskan om att träna ostört"

Fyra träningar och fem matcher. Då vill Hammarby har supportrarna på plats under träningslägret i Marbella. Annars ber laget om att få träna ostört.

"Inga träningar på plats ska benämnas som ”stängda” och inga personer på plats kommer heller att hindras från att närvara, men vi ber besökare att respektera lagets önskan om att träna ostört”, skriver klubben via sin hemsida.

Hammarby är just nu på plats i Marbella och under veckan har supportrar varit kritiska mot att flertalet av lagets träningar är stängda.

Upplägget är likt hur det såg ut under Marti Cifuentes första vår i klubben. Nu meddelar Hammarby via sin hemsida att fyra träningar kommer att vara öppna för supportrar och journalister.

“Alla supportrar och medierepresentanter på plats i Marbella välkomnas in till fyra större, publika fotbollsträningar under träningslägret. Här ser laget gärna att så många som möjligt kommer på besök och det kommer ges tid efter avslutad träning för media att intervjua, samt för supportrar att interagera med de grönvita spelarna och ledarna. Ta en bild, få en autograf och lär känna några nya talanger”, skriver klubben via sin hemsida.

Bajen vill dock inte rubricera de övriga träningarna som stängda, men man ber samtidigt om att supportrar ska respektera lagets önskan att träna ostört.

“Träningar utöver dessa fyra är mer flexibelt planerade och kommer att fokusera på lagbygge, matchförberedelse, styrka och detaljer. Laget vill ha lugn och ro i sin matchförberedelse under dessa pass och ber besökare att respektera det önskemålet och hellre fokusera på att besöka de publika träningarna. På de övriga träningarna kommer det inte finnas utrymme för spelare att stanna kvar för samtal och intervjuer. Tid och plats kan variera och ändras med kort varsel, därför väljer klubben att inte på förhand gå ut med något schema för dessa träningar. Inga träningar på plats ska benämnas som ”stängda” och inga personer på plats kommer heller att hindras från att närvara, men vi ber besökare att respektera lagets önskan om att träna ostört”, skriver klubben.

Utöver träningar så kommer Hammarby att spela fem träningsmatcher under Marbella-lägret - detta mot Seattle Sounders, Jeonbuk Hyundai, SK Brann, FC Dallas och Stabæk IF.

Succé för Svanberg - inblandad i fyra mål