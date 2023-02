Marcus Mathisen, 26, har ett utgående kontrakt med IK Sirius. Kontraktet löper ut om ett par månader. Nu berättar han om framtiden i UNT:s podcast “Are You Sirius?”.

Förra säsongen noterades Mathisen för tre mål och två assist på 25 allsvenska matcher. 26-åringen kontrakt löper ut med klubben i sommar och det är oklart om det blir någon förlängning.

I UNT:s podcast Are You Sirius? berättar försvararen om att det funnits intresse från andra klubbar under vintern.

– Det har varit så pass nära att jag har haft grejer att ta ställning till. Sedan ska Sirius vara nöjda med sin del och jag ska känna till hundra procent att det är det jag vill. Jag känner att jag är i en situation där jag kan vara ganska kräsen, jag kommer inte ta något bara för att ta det. Jag trivs väldigt bra i Sirius. Jag vet vilken nivå jag kan ha i Sirius och jag vet att jag kommer att utvecklas hela tiden. Jag vill inte stressa fram något, säger Mathisen.

26-åringen bekräftar att allsvenska konkurrenter visat intresse och att han inte vill flytta utomlands. I dagsläget säger han också att han är öppen för att förlänga sitt kontrakt med Sirius.

– Jag har pratat mycket med Ola (Andersson, sportchefen) och vi har varit ganska ärliga med varandra, att kommer det något som är riktigt bra då har man velat ha det. Kommer det inte så vill jag inte gå bara för att gå. Då får man väga in nu till sommaren, kommer det jag vill ha eller kan Sirius ge mig ett så bra kontrakt att jag stannar kvar och trivs som jag gör. Man får se till sommaren vad som kommer och vad Sirius kan erbjuda, säger han i podcasten.

