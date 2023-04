ANNONS

Djurgården ligger under med 1–0 i paus mot Halmstads BK och Marcus Danielson var inte nöjd med hur Djurgården släppte in hemmalagets ledningsmål.

– Dem är starkare än oss där och det är för dåligt, säger han till Discovery +.

Halmstads BK leder med 1–0 efter den första halvleken hemma mot Djurgården. Marcus Danielson medger att det är tungt att ligga under, samtidigt som han tycker att Blåränderna gjort det helt okej.

– Det är tungt att ligga under med 1–0, vi tappar in en hörna. Vi gör det helt okej i spelet och vi tar oss in i deras straffområde men vi måste höja upp det lite till.

Hemmalagets ledningsmål kom efter en hörnvariant där Djurgården tappar maskeringen på Gabriel Wallentin helt.

– Ja vi står ju i zon när vi försvarar och då gäller det att vi tar våra zoner när de kommer in, nu var dem är starkare än oss där och det är för dåligt, säger Danielson till Discovery +.

Oliver Berg fick ett mycket bra läge i slutet av den första halvleken, men norrmannen träffade inte mål med sitt avslut.

