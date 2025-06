Chelsea besegrade LAFC – framför 22 000 åskådare

Klubblags-VM i USA är i full gång.

Under måndagskvällen besegrade Chelsea Los Angeles FC på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta.

Arenan har en kapacitet på 71 000 åskådare – men fylldes inte ens upp en tredjedel.

Klubblags-VM 2025 är den 21:a upplagan av den internationella fotbollstävlingen för klubblag som arrangeras av Fifa. Turneringen spelas i USA med start natten till söndag den 15 juni (svensk tid) och pågår till den 13 juli 2025.

Under måndagen ställdes Chelsea, som vann Conference League 2025, mot amerikanske Los Angeles FC i Atlanta, Georgia.

Matchen spelades på Mercedes-Benz Stadium som har en kapacitet på hela 71 000 åskådare. Till måndagens match slöt endast 22 137 personer upp enligt Fifas hemsida.

Inför sommarens nyupplaga av klubblags-VM, med president Gianni Infantino i spetsen, har det riktats en hel del kritik mot att biljettförsäljningen går trögt på grund av höga priset.

”Bisarr prisstrategi från Fifa, som i morse fortfarande tog 52 dollar för den billigaste biljetten för den här matchen som har så många platser tillgängliga”, skriver The Athletics Adam Crafton på X.

Matchen vann Chelsea med 2-0 efter att Pedro Neto och Enzo Fernandez gjort varsitt mål i vardera halvlek.

I nästa match ställs Chelsea mot brasilianska Flamengo medan LAFC möter Esperance Tunis från Tunisien.

Bizarre pricing strategy from FIFA, who as of this morning were still charging $52 for the cheapest seat on their portal via Ticketmaster for this Chelsea game which has so many seats available.

— Adam Crafton (@AdamCrafton_) June 16, 2025