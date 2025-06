Flamengo besegrade Esperance Tunis i Philadelphia

Klubblags-VM 2025 är i full gång.

Under natten till tisdag klev brasilianska Flamengo och tunisiska Esperance Tunis in i handlingarna.

Då gick den förstnämnda segrande med 2-0.

Klubblags-VM 2025 är den 21:a upplagan av den internationella fotbollstävlingen för klubblag som arrangeras av Fifa. Turneringen spelas i USA med start natten till söndag den 15 juni (svensk tid) och pågår till den 13 juli 2025.

Under natten till tisdag ställdes brasilianska Flamengo mot tunisiska Esperance Tunis på Lincoln Financial Field i Philadelphia, Pennsylvania. Detta inför 25797 åskådare på en arena som tar in närmare 68 000.

Matchen då? Den vanns av de brasilianska serieledarna och förra årets trea Flamengo.

I den 17:e minuten gjorde Giorgian De Arrascaeta 1-0 från nära håll via ett välplacerat avslut. Därefter dröjde det fram till den 70:e minuten innan Luiz Araújo utökade och avgjorde matchen med ett välplacerat vänsteravslut från precis innanför boxen.

70' FLAMENGO GOAL – Luiz Araújo

🚀 STUNNING from Luiz Araujo!

He rips it into the back of the net — an absolute screamer! 🔥⚽️

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLATUN pic.twitter.com/nzRwtCxn8M

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 17, 2025