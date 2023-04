ANNONS

Victor Edvardsen fick sitta hela matchen mot Halmstads BK på bänken – trots tidigt underläge.

Efteråt var det en missnöjd stjärna som var missnöjd med Djurgårdens inledning.

– Det är absolut inte godkänt, vi ska ha mer poäng än vad vi har, säger Edvardsen enligt Expressen.

Fyra poäng på tre matcher har Djurgården efter en tung förlust borta mot Halmstads BK under söndagen med 0-2.

Första målet kom redan i den 18:e minuten och gjordes av Gabriel Wallentin. 2-0 kom senare av Erik Ahlstrand i den 70:e minuten.

Men trots underläget fick Victor Edvardsen sitta på bänken hela matchen.

– Det är en ny situation för mig att sitta på bänken en hel match. Jag hade ett snack med Kim (Bergstrand, tränaren) i går och det var ett samtal som var väldigt bra. Jag vill inte gå in på vad som sades, men det var ett bra samtal, nyttigt för mig att få höra deras åsikter och jag fick framföra mina åsikter. Det är no hard feelings från min sida. Vill de inte stoppa in mig får jag jobba ännu hårdare, säger Victor Edvardsen.

Han är inte alls nöjd med säsongsinledningen.

– Det är absolut inte godkänt, vi ska ha mer poäng än vad vi har. Vi är ett så pass bra fotbollslag och jag tycker synd om supportrarna som har åkt buss och bil hit i dag i fem-sex timmar. Stundtals ser det ganska bra ut men vi får inte in bollen. Det är inte full katastrof från vår sida

Tränaren Thomas Lagerlöf om att inte spela Victor Edvardsen:

– Konkurrenssituation och matchbild. Victor har inte sin styrka när motståndaren blir väldigt låg och då tyckte vi att Gustaf (Wikheim) var ett bättre alternativ och han gör ett piggt inhopp också. Man behöver göra mål för att vinna fotbollsmatcher och helst inte släppa in några heller, men det är klart att jag är otroligt besviken på att vi inte skapar hetare lägen på det spelet vi har i dag.