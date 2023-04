Sveriges största talanger födda 2008: Halland och Västergötland

EXKLUSIVT: Ny del i dag i FotbollDirekt artikelserie om heta talanger födda 2008 inför sommarens Riksläger i Halmstad.

I denna del 6 Halland och Västergötland. Namn för namn med kommentarer. BRÖD

Stor genomgång inför Rikslägret i Halmstad 2023.

I del 6: HALLAND - VÄSTERGÖTLAND.

FotbollDirekt har kartlagt landets hetaste inför sommarens Riksläger i Halmstad.



Här är en ny längre lista - denna gång regionerna Halland och Västergötland - med svensk fotbolls ''The Next Ones'' – namnen alla agenter och storklubbar jagar.

✓ ''Här går det undan! ''Running up that hill'' med Kate Bush. Lyssna på den och titta på den här killen och ni kommer att förstå''

✓ ''Det här är en kille man bävar för att möta on-on-one''



✓ ''Inger fysisk respekt. Kraftpaket som är både stark i bål och oj så snabb''



✓ Sandberg jämförs redan med stjärnan som gick i en 20-miljonersaffär



✓ Har ett namn som luktar ''Starquality'' lång väg - och han har täckning för det också



✓ Snacka om att utstråla och vilja vara''chief'' - basar sannerligen''

✓ Ekenstjärna trivs påpassad. När trycket ökar så garanterar den här killen saker.



✓ ''Vi tar för givet att han har lika mycket huvud i skolan som på planen''



✓ ''Kabashi kan kastas ut på djupt vatten och bottnar alltid. Den sinnenärvaron! Den här spelaren kan vi lugnt konstatera fungerar under press''



✓ En fotsoldat. Det han gör utan boll (!), titta på det rörelsemönstret och vilken hyperbubbla han går in i