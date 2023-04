EXKLUSIVT: Sveriges största talanger födda 2008 – Småland

Vilka är våra yngsta superlöften födda 2008?

FotbollDirekt har kartlagt landets hetaste inför sommarens Riksläger i Halmstad.



Här är en ny längre lista – denna gång region Småland - med svensk fotbolls ''The Next Ones'' – namnen alla agenter och storklubbar jagar.

✓ Vi kan lova att Nisse ser allt - alltid i en bubbla i spelet. Helikopter-perspektiv!

✓ ''Omöjlig att stänga ner denna kille. Han har alltid tränat med äldre - otroligt nyttig''

✓''Större klubbar tittar garanterat på denne BIG C - inte konstigt med hans råämne och hårdhet''



✓ Neo som Robben, hans flyt och inbrytningar gör honom hypermodern som ytter''

✓Öster har garanterat något spännande på G i honom - mött Djurgården och imponerat.

✓ ''Igor ger många ett rent helsicke och är en pina att bli av med''

✓ ''Adin Tihic styr och ställer - den här killen hörs och han har täckning för det''



✓ Hans mod - läs om honom så förstår ni bättre vad det handlar om - ligger alltid på gränsen''.



✓ Oberäknelig som få. Oortodox och underhållande. Här har Jönköping fått fram ett namn som gör d e t med jämna mellanrum

✓ Ett namn att mysa över för Östers IF - en central mittfältare av så mycket klass