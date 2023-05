ANNONS

Lukas Lilja lämnade inför årets säsong Skövde AIK. Nu står det klart att mittfältaren skrivit på för division 2-klubben IFK Skövde.

Under fjolårssäsongen noterades Lukas Lilja för tio matcher i superettan, men sedan årsskiftet har mittfältaren varit kontraktslös.

Det är han dock inte längre, för nu har han presenterats av division 2-klubben IFK Skövde.

─ Det känns väldigt bra. Lukas är en otroligt bra fotbollsspelare och han kan vara med och höja vårt lag. Han är en väldigt bolltrygg spelare som passar bra in i vårt sätt att spela. Han har erfarenhet och spets. Det är en bra kille också som känner många i laget, som person så tror jag han passar bra in i laget. Han kommer in snabbt i gruppen, säger tränaren Charbel Abraham via klubbens hemsida.

Klubben skriver vidare att mittfältaren är spelklar till helgens match mot IFK Torslanda.