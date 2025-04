Norrköping-tränaren hyllar Hellberg: “Helt otroligt”

Tre matcher, en seger, två förluster.

Men IFK Norrköping-tränaren Martin Falk är inte orolig – han litar på processen.

– Det kommer ge oss en massa fördelar om vi håller oss till den strategi vi har satt, säger han till FotbollDirekt.

IFK Norrköping har tagit en ny riktning. Under Magni Fannberg, som tog över som permanent sportchef i vintras, har en nytt, långsiktigt projekt inletts på Platinumcars arena, och tillsammans med tränare Martin Falk ska islänningen bära “Peking” tillbaka till fornstora dagar.

30-åriga Falk är tre matcher in i sin första säsong som allsvensk huvudtränare. Resultaten under säsongsinledningen har blandat och gett i Östergötland, och efter en seger mot nykomlingarna Östers IF i premiären har poängen uteblivit.

– Mot Öster var det ett jävligt aggressivt IFK som kom ut. Det är klart att vi ska kunna städa av den matchen bättre än vad vi gjorde, men vi vann mot en nykomling. Alla som jobbar inom fotboll vet hur svårt det kan vara. Utifrån förutsättningarna, det finns mycket att förlora i en sån match, så var det starkt att vinna den, säger Martin Falk och fortsätter blicka tillbaka på sina första allsvenska matcher med IFK Norrköping.

– Matchen mot AIK var väldigt speciell såklart. Framför allt tycker jag att vi slutade spela som vi vill. Så länge som vi gjorde det vi ska och det vi vill så satt vi i en extremt bra position på bortaplan mot förra årets trea.

Håller du med om att ni var väldigt, väldigt bra – i 75 minuter?

– Det håller jag med om. Sen var vi väldigt dåliga i sista 15. Vi satte oss i en väldigt dålig situation. Det är jag besviken över. Samtidigt får vi inte glömma varifrån vi kommer, och sist IFK var där uppe var det en betydligt tråkigare historia (IFK Norrköping förlorade med 6–2, reds. anm).

Video FD Möter Martin Falk – ”Vi måste bygga en tro igen”

Förra helgen gästade IFK Norrköping IF Elfsborg. Efter en tempostark match satte hemmalaget spiken i kistan på övertid när nyförvärvet Frederik Ihler placerade in 2–0 till Boråsarna.

– Det är vår bästa match hittills, förutom kanske första tio minuterna. Vi satt ihop mycket bättre som lag och sen korrigerade vi lite saker till den andra halvleken och då tyckte jag verkligen att vi dominerade matchen och skapade tillräckligt för att göra mål, men då ville bollen inte in.

Inte orolig

Efter tre matcher står IFK Norrköping på lika många poäng och hela åtta insläppta mål. Martin Falk är däremot övertygad om att poängen kommer att börja trilla in på saldot.

– Jag är anställd för att vara fotbollstränare, och då slängs man inte med resultat såsom supportrar gör. Om vi inte vinner på lördag blir det väl krisstämpel på det här stället, men vi som jobbar med det, det är någonstans vi som bär på sanningen. Vi vet vad vi vill och ska göra, hur vi tränar och hur vi lägger upp matchplanen. För mig är det enkelt att hålla sig uppgiftsorienterad, att titta på det som var bra och det som var mindre bra och hela tiden jobba med den processen, säger han och fortsätter:

– Det är något fint över att man som supporter kan säga “nu ska det bara vara tre poäng, jag skiter fullständigt i hur det ser ut”. Men då tror jag att IFK ganska snabbt är tillbaka där IFK har varit. Det gäller att vi som jobbar internt håller oss starka och jobbar på med den processen som vi har startat, även om resultatet går med eller emot.

30-åringen berättar att han känner att klubben stöttar både honom och laget i arbetet framåt, och att det finns ett långsiktigt tänk i hela föreningen.

– Jag vet vad klubben har önskat av mig, jag vet att alla som jobbar i och kring laget tror på det vi gör och det jag gör, det är det här jag är anställd för. Det vore konstigt att börja ändra på det efter tre omgångar för att vi inte har slagit Elfsborg som spelade i Europa förra året och AIK som ska kvala till Europa i år.

Känner du att det finns en förståelse från supporterhåll?

– Det kommer alltid vara lite både och, och det är svårt att sätta alla supportrar i ett fack. På något sätt måste det få vara så; de måste få vara supportrar och tycka en massa saker. Ingen är nöjd om vi inte tar tre poäng. Det vill jag vara jävligt tydlig med. Vi vill alltid vinna varenda match – det är därför vi håller på. Samtidigt kommer det att ge oss en massa fördelar om vi håller oss till den strategi vi har satt.

Hyllar Hammarby-tränaren

Att Martin Falk tycker om att prata om processer är uppenbart. Han är säker på att kontinuerligt arbete med fokus på prestation och utveckling snarare än resultatet i nästa match är en väg till framgång. Titta bara på Hammarby i fjol, menar han.

– Det hade varit enkelt att ändra riktning efter den inledningen, men i stället har de satt sig i en väldigt bra position i hur de jobbar. Jobbet som Kim (Hellberg) har gjort är helt otroligt.

Hur mycket hämtar du inspiration från andra projekt?

– Det gör jag såklart. Det kan vara spelmässiga saker, men också hur processen ser ut bakom. Jag har goda ingångar i både Hammarby och Malmö och ser saker som de har gjort bra över tid och som har givit önskad effekt, säger han och tillägger:

– Det kan inte gå hur långt som helst. Det är alltid en balans med att göra resultat, men det är jag övertygad om att vi kommer göra.

Under försäsongen och inledningen av den allsvenska säsongen har IFK Norrköping plågats av skador och sjukdomar. Målsprutan och lagkaptenen Christoffer “Totte” Nyman missade stora delar av cupslutspelet med sjukdom, duon Arnór Traustason och David Moberg Karlsson gick en kamp mot klockan inför matchen mot AIK, och senast mot Elfsborg saknades Ismet Lushaku från matchtruppen.

Inför lördagens match mot Halmstads BK ser däremot truppläget ljusare ut.

– Nu har de faktiskt hållit sig friska, peppar, peppar. Det är alltid några som dras med lite skavanker, men det ska vara lugnt. Det är inga sjukdomar eller skador och det känns bra, säger Falk.

Några som dras med skavanker?

– Det var ett jäkla bra och fysiskt pass igår (läs i onsdags) där det smällde mycket och spelarna verkligen tävlade om platserna. Då blir det närkamper och vi får se hur spelarna svara på det. Men just nu ser truppläget bra ut och det är viktigt för oss med en vecka med tre matcher. Det är bra att vi kan ha många pigga och hungriga spelare.

Norrköpings tidningar har tidigare i veckan rapporterat att Alexander Fransson klev av onsdagens träning och fick ett lindat lår.

Ett av det största utropstecknet i “Peking”-led under säsongsinledningen har varit inlånade Sebastian Jørgensen. Dansken, som är inlånad från Malmö FF fram till sommaren, har stått för två poäng på tre matcher, och tycks ha fått igång karriären igen efter en brokig tid i Skåne.

Nyligen öppnade sportchef Magni Fannberg för att behålla Jørgensen längre än till lånets avslutning den sista juni.

– Det är faktiskt ingenting jag har tänkt på, säger Falk och fortsätter:

– Det är Magni som sköter de frågorna, men det är en jäkla duktig spelare som har levererat för oss snabbt. Han har varit viktig för oss i starten och gjort många andra spelare bättre.

IFK Norrköping tar emot Halmstads BK under lördagen med avsparkstid klockan 15:00.