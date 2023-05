Mycket boll för MFF - men serieledarna har svårt att skapa något

ANNONS

Lite drygt en halvtimme har gått i matchen mellan Halmstads BK och Malmö FF, det står alltjämt 0–0 på Örjans Vall.

Malmö FF har inlett säsongen på absolut bästa sätt och står just nu på sju raka segrar.

Just nu tar man sig an Halmstads BK och bortalaget har dominerat bollinnehavet under inledningen av matchen, men än så länge så står det 0–0 på Örjans Vall.

Matchens bästa chans har Kiese Thelin haft, men hans cykelspark blockerades.

