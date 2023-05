Hymlar inte med sin besvikelse

ANNONS

Kalmar FF åkte på en ny tung förlust i helgen när laget tog emot Brommapojkarna. KFF har nu fyra matcher utan vinst.

– Vi är lika besvikna som supportrarna, säger Henrik Jensen till Barometern.

Vad som såg ut att börja så bra slutade i mörker för Kalmar FF. Mileta Rajovic nickade in 1-0 för KFF efter 35 minuter men det hann bara gå fem minuter innan gästerna (Brommapojkarna) reducerade (1-1) genom Ludvig Fritzson.

– Vi är lika besvikna som supportrarna. Vi är besvikna på resultatet och vi kände att vi hade en bra chans till tre poäng idag. Det är jag säker på att de (supportrarna) också kände. Så därför är de naturligtvis besvikna, säger Henrik Jensen till tidningen.

I den 72:a minuten gjorde Oscar Pettersson 2-1 och sent in på tilläggstid sprang Samuel Kroon in med 3-1 efter att David Olafsson slarvat med boll.

– Jag är bara en människa och sådana saker kan ske. Just nu är det en lite jobbigare period där jag kämpar för att komma tillbaka. Men det som har hänt har hänt och jag måste bara försöka komma tillbaka, säger David Olafsson.

Efter slutsignalen hördes delar av publiken skandera: “Vi vill se KFF”.

Kalmar FF har åkt ned ett steg i tabellen och ligger i skrivande stund på en sjunde plats med elva inspelade poäng.

