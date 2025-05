Hellberg och Falk i ordväxling: ”Klart att man blir besviken”

Hammarby och IFK Norrköping spelade oavgjort.

Detta i en match som Kim Hellberg tyckte att Peking maskade i.

– Det är klart att man blir besviken. Helheten blir ganska löjlig, säger Bajen-tränaren efter matchen.

Under söndagen tog Hammarby mot IFK Norrköping på 3Arena där gästerna tog ledningen efter 15 minuter. Då slog Isak Sigurgeirsson in 1-0 från distans med ett fint avslut.



Hammarby och Montader Madjed ville dock inte vara sämre och kontrade med ett eget avslut utanför boxen och upp i krysset.



Efter matchen menade Hammarby-tränaren Kim Hellberg att Peking-spelarna maskade vid ett par situationer, och åsyftade att målvakten lade sig ner i gräset för att vinna tid. Det gjorde även Svensk elitfotboll under ett möte tidigare denna vecka där diskussionen lyftes.



– Jag tyckte att de var komiskt att vi tog upp det. För jag hade gärna bytt den mot de 15 gånger som deras spelare satte sig ner i dag, säger Hellberg enligt Expressen och fortsätter:



– Det är klart att man blir besviken. Helheten blir ganska löjlig. Det händer inget och så är spelaren inne igen. Tajmingen blir rolig också i och med att man har haft uppe att målvakten lägger sig ner…



Att IFK Norrköping skulle ha maskning som en del av sin matchplan menar Martin Falk inte stämmer.



– Det är inte så att jag sagt att de ska lägga sig ner. De kanske tog det på egna beslut. Vi vill sätta i gång inkast snabbt, vi vill ha mycket fotboll. Du tjänar dina fördelar i en sådana här match att det går lite tid, men det är inget vi vill göra över tid.



Inte heller Arnor Traustason menar att han skulle ha lagt sig ner för att vinna tid.



– Nej, nej. Avslut inte. Vi ville driva upp tempot ibland, men lyckades inte med det. Han får vara arg och ha sin åsikt, men det är inget vi har snackat om. Vi vill inte stå för det, att fuska. Absolut inte.