Lundin om Farajs huvudskada: ”Han är medicinskt friskförklarad”

Omar Faraj gjorde comeback för Degerfors – och uppgav att han inte var helt återställd från sin hjärnskakning.

Efter matchen fick Degerforstränaren William Lundin bemöta anfallarens ord.

– Jag tycker att han sett bra ut och han har kört för fullt i två träningar, säger han på presskonferensen efter matchen mot Malmö.

Degerfors kammade noll mot Malmö FF och förlorade med 4-1 under söndagen. På plussidan i ”Bruket” fanns Omar Faraj med i truppen för första gången sedan han ådrog sig en hjärnskakning – och byttes in med en halvtimme kvar att spela.



Då uppgav anfallaren att han kände sig i bra form – men att han samtidigt undvek att gå in i en nickduell.



– Det var en bra boll från Leon (Hien), riktigt bra faktiskt. I vanliga fall kanske jag borde nicka där men jag var lite för feg för det idag, sade han till Max efter matchen.



Omar Faraj är som sagt inte helt återställd från sin hjärnskakning och är inte helt säker på att han kan spela torsdagens match mot IFK Norrköping från start.



– Man kan känna lite här och där men jag får öka sakta varje dag och det känns bättre och bättre. Jag får se lite hur det känns under de kommande dagarna, man får ta det som det kommer. Det jobbigaste är att man inte får stressa fram det, jag ha några matcher innan uppehållet och jag ska försöka vara så fräsch det går.



Efter Farajs tv-intervju fick Degerfors-tränaren William Lundin svara på hur anfallaren uttalade sig om sina besvär, och att han undvek att nicka bollen.



– Han är medicinskt friskförklarad. Jag tycker att han sett bra ut och han har kört för fullt i två träningar, och det har varit grönt ljus för honom att spela. Han kommer vara nyttig för oss och han var också inblandad i många bra situationer, där det kunde ha blivit mål, säger Lundin enligt Fotbollskanalen.



I den mixade zonen på Stora Valla avböjde även Faraj intervjuer angående sin huvudskada med pressen.



– Inte i dag, säger han.