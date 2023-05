ANNONS

Djurgården tar emot BK Häcken på Tele2 Arena. Häcken reser till Stockholm med ett cupguld och ett kryss senast mot Malmö FF. För Djurgården är det kniven mot strupen som gäller om Blåränderna på allvar ska vara med och fajtas om ett topplacering i år.

Det mest anmärkningsvärda i Djurgårdens startelva är att supertalangen Lucas Bergvall finns med från start för Blåränderna. DIF:s lagkapten Magnus Eriksson får göra plats för Bergvall och börjar på bänken ikväll. Även Jacob Widell Zetterström är tillbaka mellan stolparna för Djurgården.

Nedan följer FotbollDirekts liverapporering:

1: Djurgården - Häcken har startat!

1: Djurgården inleder med ett anfall direkt från Radetinac på högerkanten. Han driver in mot straffområdet och slår en passning in mot mitten. Första spelare missar bollen, Wikheim når fram till andra bollen och går på skott. Skottet blockeras av försvarande spelare.

10: Det har varit intensiva tio minuter på Tele2 Arena. Djurgården har varit närmast ett ledningsmålet men Häcken ser behärskade ut. Djurgården spelar högt med många man på offensiv planhalva, Häcken står tätt och lågt i försvaret. Två situationer har dykt upp på vänsterkanten där Djurgården fått inkast dömt emot sig, Bergstrand är inte nöjd över domslutet.

14: Djurgården fortsätter att pressa Häcken högt i plan. DIF vinner bollen strax utanför gästernas straffområde och kan spel ut bollen på högerkanten till Radetinac, han spelar i sin tur in bollen mot en löpande Wikheim men Abrahamsson hinner först.

15: Hampus Finndell blir liggandes i gräset. Läkarteamet springer in på plan för att titta till mittfältaren. Mittfältaren tar sig upp på benen igen och spelet kan fortgå.

20: Fortsatt Djurgården som är spelförande lag mot ett lågt liggande Häcken. Efter en spelvändning mot Johansson slår Finndell ett inlägg som inte hittar rätt adress, Häcken-försvarare tar emot bollen och sjabblar - Bergvall rusar in i press mot bollhållaren vilket tvingar Häcken att slå en längre boll. DIF vinner andrabollen och återigen in med bollen i straffområdet. Domaren blåser frispark efter en tackling från DIF-spelare. Mycket upprört på läktaren efter domarens signal.

23: Schuller kliver upp i hög press och mot Rygaard som blir liggandes efter en sen tackling från den förstnämnda. Domaren blåser av spelet och Häckens medicinska team springer in på planen.

35: Tio ordinarie minuter kvar av första halvlek. Det smäller hårt och mycket på Tele2 Arena. Djurgården fortsätter med sin höga och aggressiva press men Häcken löser det och tar sig förbi. Sonko gör sin gubbe på högerkanten och driver in mot straffområdet och slår ett inlägg mot straffpunkten, bollen går strax över Larsen och DIF med inspark.

38: Djurgården med hörna - nickas undan av Häcken ut till inkast. Djurgården lyckas vända spelet ut till vänsterkanten och Andersson tar fart in i plan. Slår en yttersida till Berg men skottet blockeras. I nästa läge kommer DIF i nytt anfall och inlägget slås mot Bergvall som nickar mot mål - men Abrahamsson räddar. Matchens farligaste läge.

45: Fjärdedomaren visar fyra minuter på tavlan. Finndell åker på en rejäl smäll mot huvudet efter en nickduell mellan mittfältaren och Gustafson. Det medicinska teamet rusar in innan domaren hinner blåsa. Spelet är igång igen.

50: Många tuffa smällar från båda lagen, domaren friar. Djurgården vinner en frispark högt upp på vänsterkanten. Djurgården flyttar upp deras huvudstarka spelare för en sista frispark innan domaren blåser av för halvtid. Andersson fick ta emot en tackling mot fotleden från Sonko - det ser ut som att DIF tvingas till byte. Andersson går av med lindad fot.

1:a halvlek slut! Elias Andersson tvingas kliva av och in kommer Pierre Bengtsson.

45: Andra halvlek är igång!

48: Matchens första gula kort tilldelas Amane Romeo i Häcken efter en sen tackling mot Schuller.

49: Djurgården inleder andra halvlek på samma sätt som i första. Hög press och tuffa närkamper. Häcken försöker att spela mer “ballkeep” men DIF står tätt och vinner boll. Det är inte samma typ av intensitet men DIF fortsätter att stå högt i försvarsspelet.

53: Djurgården har lugnat ned pressen vilket tillåter Häcken att spela mer kontrollerat. Djurgården är nära farligt läge efter att Häcken missat en rensning. Bergvall år på skott men bollen flyger långt över. Häcken kan börja om med uppspelet med DIF vinner bollen igen, DIF tappar bollen på egen planhalva och Häcken är blixtsnabba med kontringen.

55: Bollen går aningen för långt för Larsen att komma rakt mot JWZ vilket tvingar honom att fånga upp bollen på kortlinjen. DIF hinner samla sig men Häcken trycker på med hålla bollen på offensiv planhalva. Inlägget kommer från högerkanten och Larsen med en nick mot bortre stolpen men JWZ sträcker ut sig och lyckas rädda. Häcken hittar sig in i matchen mer och mer under andra halvlek.

60: Båda lagen har sänkt tempot rejält efter 60 minuters spel. Inget av lagen vågar chansa på samma sätt som i första. Det är Häcken som vinner mest på detta då gästerna tillåts mer tid med boll och skapa lägen.

65: Djurgården planerar sitt andra byte i matchen och det ser ut att bli Schuller som kliver av och in kommer Sabovic. Samtidigt kastar Djurgårdens klack in någon form av pyroteknik på plan mot sin egna målvakt JWZ.

67: Djurgården kommer in i ett bra läge via Radetinac som slår en låg pass in i straffområdet till Berg som ser ut att passa en Häckenspelare. Kort därefter försöker Häcken rensa med DIF vinner boll igen - samma sekvens blir Finndell neddragen utanför straffområdet och DIF får frispark. Berg skjuter i muren och DIF med hörna.

70: STRAFF till Djurgården! Wikheim slår ett inlägg mot straffpunkten och täckande Häcken-spelare tar den i vad det ser ut som armen. Berg vid straffpunkten. Lunddal Fridriksson får även syna det gula kortet efter vilda protester mot straffen.

72: MÅL! Berg sätter bollen i nät från straffpunkten.

76: Nytändning på Tele2 Arena efter DIF:s ledningsmål. Båda lagen trappar upp tempot och intensiteten.

80: Djurgården utnyttjar det lägen där laget får hålla i boll. Häcken spelar en djupledsboll där Löfgren går in för bryta. Det resulterar i en frispark till Häcken och ett kort till Löfgren. Frisparken nickas undan av Bergvall.

84: Fallenius bryter bollen och löper på egen hand mot offensiv planhalva. Tvingas sedan vända hem igen och passa Bergvall som sedan slår en pass tillbaka till Fallenius som kan vända upp och slå en djupledsboll till Edvardsen som slår en pass snett bakåt i straffområdet till Fallenius som inte riktigt får till avslutet. Häcken inspark.

87: Tre minuter kvar av ordinarie speltid - Bergvall kliver av och in kommer Eriksson.

88: JWZ slår en längre boll mot Radetinac, han lyckas ta emot bollen och vända bort Lund. Radetinac blir dragen i tröjan och vinner en frispark och Lund får syna det gula kortet. Frisparken rensas undan men DIF vinner boll på nytt och spelar runt nere vid Häckens hörnflagga.

90: Fjärdedomaren visar sex minuter tillägg på tavlan.

93: Det är ett Djurgården som ligger lågt i försvarsspel och ett Häcken som trycker på Traore missar en passning som leder till inspark.

95: Två minuter kvar, Djurgården tar vara på alla situationer för att döda tid. Häcken kämpar med att få fram bollen. DIF vinner en frispark efter att Traore rivit ned Löfgren på offensivplanhalva.

96: JWZ får syna det gula kortet efter att han springer efter den boll som ligger längst bort.

96: SLUT! Djurgården vinner med 1-0 på Tele2 Arena.

Texten uppdateras…

Så här startade lagen inför kvällens drabbning:

Startelvan 🐝



Dessa elva spelare får förtroendet från start borta mot Djurgårdens IF i afton. Johan Hammar utgår ur matchtruppen på grund av sjukdom.



Mot tre poäng 🚀#bkhäcken — BK Häcken (@bkhackenofcl) May 24, 2023

TV: Ekwall om Djurgården