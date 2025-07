Klart: Rayan Bardghji presenterad av FC Nordsjaelland

Roony Bardghji har bytt FCK mot Barcelona.

Nu byter Rayan Bardghji Köpenhamn mot FC Nordsjaelland.

– Jag ser en stor framtid för mig här, säger 15-åringen till sin nya klubb.

Det var för omkring en vecka sedan som det stod klart att Roony Bardghji, 19, byter FC Köpenhamn mot FC Barcelona.

Idag, tisdag, står det klart att även lillebror Rayan Bardghji, 15, lämnar den danska huvudstadsklubben.

Karriären kommer nu att fortsätta i ligakonkurrenten FC Nordsjaelland, där Bardghji har skrivit på ett avtal över tre år.

– Det känns riktigt bra att vara här, och jag är väldigt exalterad. Jag har känt till FC Nordsjælland länge för den talangutveckling som finns här, och jag ser fram emot att vara en del av det, säger 15-åringen till sin nya klubb och fortsätter:

– Jag ser en stor framtid för mig här i FC Nordsjælland, och jag hoppas att jag får en utmärkt karriär här.

Jacob Peñalver, akademichef i FC Nordsjælland:

– Rayan är en spelare som sticker ut i den grad – både i sin spelintelligens, sin effektivitet och sin mentalitet. Vi ser en enorm potential i honom.

