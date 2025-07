Officiellt: Öster lånar in finländsk landslagsman

Östers IF förstärker på mittfältet.

Under tisdagen står det klart att Anssi Suhonen ansluter på lån från Bundesliga-klubben Hamburger SV.

– Vi tycker att hans egenskaper är precis de som vi vill addera till vår trupp, säger Östers tillförordnade sportchef Christian Järdler.

Med meriter från det finländska landslaget och spel i 2.Bundesliga har Anssi Suhonen valt att skriva på för Östers IF.

Den 24-årige mittfältaren ansluter till Växjö-klubben på lån från Hamburger SV, som tog steget upp till Bundesliga under den gångna säsongen.

Under fjolåret noterades Suhonen för 13 matcher i 2.Bundesliga, då han var utlånad till seriekonkurrenten Jahn Regensburg. Nu fortsätter alltså karriären i Östers IF under resten av den allsvenska säsongen.

– Anssi är en ung, driven mittfältare med stor erfarenhet trots sin unga ålder. Han är intensiv i sin spelstil och väldigt framåtlutad både i försvarsspel och anfallsspel. Vi tycker att hans egenskaper är precis de som vi vill addera till vår trupp och vi ser fram emot att se honom i den rödblåa tröjan, säger Östers tf sportchef Christian Järdler i ett uttalande.

Om målet med sin tid i Öster säger Anssi Suhonen:

– Det är att vi håller oss kvar och att jag gör en bra säsong.

Med det finländska A-landslaget har mittfältaren spelat tio matcher.