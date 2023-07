LIVE

Regerande svenska mästarna BK Häcken gör ikväll Champions League-debut.

Motståndare är The New Saints från Wales.

FotbollDirekt.se liverapporterar händelsen här.

Det är Champions Leagues kvalrunda 1 som väntar för BK Häcken mot The New Saints från Wales.

Följ matchen här på FotbollDirekts liverapportering (texten uppdateras):

Första halvlek är över på Bravida Arena.

BK Häcken leder klart med 3-1. Ett resultat som borde varit större, efter stor dominans. Målen har gjorts av Ibrahim Sadiq, Mikkel Rygaard och Evenn Hovland. För gästerna gjorde Declan Macmanus mål.

37' Even Hovland nickar in 3-1…eller frågan är om Simon Gustafson får målet. Mittfältaren slår en frispark från vänster, som inte ser ut att toucha bollen på vägen in i mål.

Hovland får målet enligt grafiken.

32' Efter ett perfekt inlägg från vänster nickar The New Saints in 1-2 genom Declan McManus.

13' Mikkel Rygaard trycker in 2-0. Gästande walesarna står helt chanslösa för tillfället.

5' Ibrahim Sadiq trycker in 1-0 tidigt i matchen. Häcken sätter full fart direkt.

1' Första kvalmötet har startat.

STARTELVOR:

BK Häcken:

The New Saints: