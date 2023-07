ANNONS

Under gårdagen kom det uppgifter om att Bröndby lagt ett bud på Leopold Wahlstedt. Nu kommer rapporter om att även AGF Århus är intresserade av målvakten.

Den AIK-fostrade målvakten Leopold Wahlstedt har varit ett hett namn denna sommar.

Han har under en längre tid ryktats bort från norska Odds BK och under gårdagen kom det uppgifter om att Bröndby IF lagt ett bud på 4,1 miljoner.

Den danska storklubben ser ut att få konkurrens för svenskens signatur, för enligt danska BT så jagas han även av AGF Århus.

Enligt tidningen så har även Bröndbys bud nobbats och Odd uppges värdera Wahlstedt betydligt högre.